Üye Girişi
KKTC'den Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen Mehmetçikler için taziye - Son Dakika

KKTC'den Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen Mehmetçikler için taziye

09.12.2021 19:24
KKTC'den Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen Mehmetçikler için taziye

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit düşen Mehmetçikler için taziye mesajı yayımladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit düşen Mehmetçikler için taziye mesajı yayımladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Mehmetçikler için taziye mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Tatar, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde PKK'ya karşı başlattığı sınır ötesi harekat olan Kararlılık Harekatı'nın devamı niteliğindeki Pençe-Yıldırım operasyonlarının tüm bu hain saldırılara rağmen başarıyla sonuçlanıp Anavatan Türkiye'nin sınır güvenliğine karşı oluşan tüm terör tehditlerini bertaraf edeceğine olan inancım tamdır. Büyük üzüntü oluşturan bu olayda yaşama gözlerini yuman kahraman şehitlerimizi rahmetle anarken, aziz şehitlerimizin kederli ailelerine ve Türk ulusuna şahsım ve ülkem adına başsağlığı diliyorum" dedi.

"BU HAİN SALDIRI TÜM TÜRK MİLLETİNİ OLDUĞU GİBİ, KIBRIS TÜRK HALKI OLARAK BİZLERİ DE BÜYÜK BİR HÜZNE BOĞMUŞTUR"

Başbakan Sucuoğlu ise, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde meydana gelen hain terör saldırısı sonucu 3 Türk Silahlı Kuvvetleri askerimizin şehit olduğunu derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünü bozmaya yönelik girişimleri bir kez daha kınıyor, şiddetin, kavganın ve kanın durmasını temenni ediyorum. Meydana gelen bu hain saldırı tüm Türk milletini olduğu gibi, Kıbrıs Türk Halkı olarak bizleri de büyük bir hüzne boğmuştur. Bunun bir son olmasını umut ediyor, Anavatan Türkiye'nin acısını yürekten paylaşıyoruz. Bu elim olayda hayatını kaybeden şehitlere Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve tüm Türk ulusuna başsağlığı ve metanet dilerim" ifadelerini kullandı.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

KKTC'den Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen Mehmetçikler için taziye

Kıbrıs, Şehit, Irak, Türk, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KKTC'den Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen Mehmetçikler için taziye - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

RTÜK Başkanı Şahin'den Konuşanlar'la ilgili yeni açıklama: Ceza anlamına gelmez 19:25 RTÜK Başkanı Şahin'den Konuşanlar'la ilgili yeni açıklama: Ceza anlamına gelmez
Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi 16:55 Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı 15:44 Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor 15:17 Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! 15:10 Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı 14:39 İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım 14:25 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? 13:30 Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?

Son Dakika Haberleri
19:24 RTÜK Başkanı Şahin'den Konuşanlar'la ilgili yeni açıklama: Ceza anlamına gelmez
19:19 İntihar etmek isteyen adamı şampiyonluk çağrısı vazgeçirdi
19:00 Kameramanı öldürüp, cesedini yakan adam özür diledi
18:52 Kızını döven damadına tokat atan adam, dünürü tarafından öldürüldü
18:19 486 milyon liralık tarımsal destek ödemesi yarın hesaplara yatırılacak
18:02 Kılıçdaroğlu, patronlara seslendi: Geçin bunları da doğru düzgün teklifte bulunun
17:49 Rusya, Ukrayna'ya saldıracak mı? sorusuna Genelkurmay Başkanı'ndan cevap geldi
17:34 Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki "Beşiktaş" maddesi gündem oldu
17:30 Son dakika: Meteoroloji'den 5 bölge için fırtına uyarısı! Şiddeti 100 kilometreyi bulacak
17:21 Twitter açıkladı! Türkiye'de en çok kim konuşuldu?
Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçında ilk 11'ler belli oldu Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçında ilk 11'ler belli oldu         
19:27
İntihar etmek isteyen adamı şampiyonluk çağrısı vazgeçirdi İntihar etmek isteyen adamı şampiyonluk çağrısı vazgeçirdi         
19:19
276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı         
16:49
Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı         
15:28
Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu         
15:13
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf         
14:30
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı         
12:20
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı         
11:11
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 19:30:53. #1.13#
SON DAKİKA: KKTC'den Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit düşen Mehmetçikler için taziye - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement