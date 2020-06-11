KKTC'den Rum Yönetimi'ne ve İngiltere'ye üs tepkisi

İngiltere askeri üslerinin bulunduğu Kıbrıs 'ta yaklaşık 200 kilometrekarelik toprağı Güney Kıbrıs yönetimine devretti. Konuya tepki gösteren KKTC'den "Bahse konu üs bölgelerinde sadece Kıbrıs Rum halkının değil Kıbrıs Türk halkının da hakkı vardır" açıklaması geldi.

İngiltere askeri üslerinin bulunduğu Kıbrıs'ta yaklaşık 200 kilometrekarelik toprağı Güney Kıbrıs yönetimine devretti. Konuyla ilgili KKTC'den sert tepki geldi. Açıklama KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan yapıldı. Üslerin, üç garantör ülke ve adadaki iki halkın liderleri arasında imzalanan anlaşma sonucunda statü kazandığına vurgu yapıldı.Açıklamada ayrıca, "Bilgimiz dışında gerçekleştirilen, bizimle müzakare edilmeyen ve onayımız alınmayan bu değişikliklerin Kıbrıs Türk tarafını bağlaması beklenmemelidir" ifadeleri kullanıldı. KKTC Dışişleri Bakanlığı yaklaşımın sorunlu olduğuna vurgu yaptı. Açıklamada, "Adadaki iki halkı karşı karşıya getirme riski taşımaktadır" dedi. İngiltere ve Rum yönetimi 2014 yılında imzalanan tek yanlı anlaşmayı 9 Haziran'da Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis'le İngiliz yüksek komiseri Stephen Lillie'nin katıldığı bir törenle yürürlüğe koydu.

NE OLACAK?

İngiliz Üslerinin, 200 km'lik alana denk gelen yüzde 78'inin şehir planlama bölgelerine dahil olması öngörülüyor. Böylece bu bölgeler içerisinde mülk sahibi olma ve kalkınmaya ilişkin sınırlandırmalar da kalkacak. 16 köy ve 3 belediye bölgeden yararlanacak.

- Karahasan