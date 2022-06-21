KKTC'den Rum yönetimine "federasyon zeminindeki müzakereler sona erdi" yanıtı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'e gönderdiği yanıt mektubunda, Kıbrıs konusunda federasyon zeminindeki müzakerelerin sona erdiğini, yeni resmi bir sürecin başlayabilmesi için tarafların egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Ofisi, Tatar'ın Anastasiadis'e 20 Haziran'da cevap olarak gönderdiği mektuba ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız mektubunda, Rum liderin hem olası yeni resmi bir sürece dair ifade ettiklerine, aynı zamanda başarısızlığı defaatle kanıtlanmış sözde güven yaratıcı önlem önerilerine ilişkin ortaya koyduklarına yanıt vermiştir. Cumhurbaşkanımız, Anastasiadis'in müzakere sürecine sanki ara verilmiş ve kalındığı yerden devam edilecekmiş kurgusuna cevaben, federasyon zeminindeki müzakerelerin sona erdiğini, federasyon zemininin tüketildiğini ve yeni resmi bir sürecin başlayabilmesi için müktesep egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüzün teyit edilmesi gerektiğini açıkça ifade etmiştir." ifadeleri yer aldı.

Tatar'ın, Kıbrıs konusunun 59 yıldır çözümsüz kalmasının sebebinin Kıbrıslı Türklerin müktesep haklarının inkar edilmesi olduğunu vurguladığı belirtilen açıklamada, mevcut gerçekliğin Kıbrıs Türk halkının aynı Kıbrıslı Rumlar gibi bu meşru haklarını kullanabilmesini gerekli kıldığının altı çizildi.

Türk tarafı, iş birliği önerisini yakında sunacak

Anastasiadis'in sözde önerilerine ilişkin Tatar'ın, bu önerilerin geçmişte de sürekli olarak masaya getirildiğini ifade ettiğine değinilen açıklamada, "Bunların başarıya ulaşamamasının yegane sebebinin ise müktesep egemenlik hakkımızı ihlal etmek suretiyle Rum tarafının kendi otoritesini ülkemize yayma hedefi olduğunu söylemiştir. Cumhurbaşkanımız, tarafımızca yok ve batıl olan sözde önerilerin tüketilmiş zeminin bir parçası olduğunu, dolayısıyla statükonun devamına hizmet eden federasyon zemini gibi bunların da tüketildiğini aktarmıştır. Cumhurbaşkanımız Rum lidere, güven yaratma konusunda samimiyse halkımıza on yıllardır aktif bir şekilde uygulamakta oldukları izolasyon politikasından vazgeçmesi gerektirdiğini söylemiş, bu politikanın iki taraf arasındaki güven eksikliğinin en temel sebebi olduğunun altını çizmiştir." ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın Kıbrıs Türk tarafının yakında iki taraf arasında somut iş birliği alanlarına dair kapsamlı bir öneri sunacağı, bu önerilerin iki tarafın eşitliğini gözeteceği ve oluşturulacak iş birliği ilişkisinden iki tarafın fayda sağlayacağı da açıklamada yer aldı.

Rum lideri Anastasiadis mayıs sonlarında Cumhurbaşkanı Tatar'a bir mektup göndermişti.