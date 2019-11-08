Son Dakika Haberleri: KKTC'den Rumlar'a sert tepki: Kıbrıs'ta barış ve huzura hizmet etmeyecektir
Son Dakika Dünya KKTC'den Rumlar'a sert tepki: Kıbrıs'ta barış ve huzura hizmet etmeyecektir

KKTC'den Rumlar'a sert tepki: Kıbrıs'ta barış ve huzura hizmet etmeyecektir

7 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Rumların doğal gaz işletmesi konusunda Amerikan, İsrail, İngiliz ve Hollandalı şirketlerle anlaşma imzalanmasına sert tepki gösterdi.

KKTC'den Rumlar'a sert tepki: Kıbrıs'ta barış ve huzura hizmet etmeyecektir, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Rumların doğal gaz işletmesi konusunda Amerikan, İsrail, İngiliz ve Hollandalı şirketlerle anlaşma imzalanmasına sert tepki gösterdi.

Taçoy, "İmzalar, Kıbrıs'ta barış ve huzura hizmet etmeyecektir" dedi. Sosyal medya hesabında, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis'i de etkileyen Taçoy, "Dinle; Yorgos bu imzalar, Kıbrıs'ta barış ve huzura hizmet etmeyecektir. Kıbrıslı Türklerin Hakları'nı gasp ederek, bir sonuç elde edemeyeceğinizi öğrenin. Doğu Akdeniz'de, oldu-bitti tavrınızdan vazgeçin. Buna izin vermeyeceğiz" dedi.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:28 Kaynak: DHA
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