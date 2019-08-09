KKTC'den Rumlara 'Maraş' çağrısı: İsteyen mülklerine yerleşebilecek, isteyen satabilecek

TÜRK tarafının yönetiminde açılması için çalışma başlatılan Kapalı Maraş ile ilgili açıklama yapan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Kıbrıs Rum tarafına, "İsteyen mülklerine yerleşebilecek, dönmek istemeyen satabilecek" çağrısı yaptı.

Kapalı Maraş açılımının Ankara'dan büyük destek gördüğünü ifade eden Başbakan Tatar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Kapalı Maraş'a ilişkin davalar açıldığını, çünkü bölgenin kapalı olması nedeniyle eski sahiplerinin mallarına gidemediğini belirtti.

YENİ BİR YAŞAM ALANI

Başbakan Tatar şöyle devam etti; "Bu nedenle tazminat isteniyor. Orası mademki KKTC sınırları içerisinde. Bu açılımla isteyen geri dönecek, isteyense malını satacak. Biz de tazminat sorunundan kurtulacağız."

Gazimağusa ile Kapalı Maraş'ın iç içe olduğunu belirten Tatar, "Bölgenin açılmasıyla KKTC yeni bir yaşam alanı kazanacak. KKTC, bir turizm markası olan Maraş'la turizmde yeni bir potansiyel kazanacak" dedi.