KKTC'den salgına önlem olarak 5 ülkenin vatandaşlarına yasak - Son Dakika

KKTC, yüksek sayıda korona virüsü vakaalarının görüldüğü İran, Çin, Irak, Güney Kore ve İtalya'dan yolcu kabul edilmediğini açıkladı.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip korona virüs salgınına karşı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) önlemler alınıyor. KKTC Sağlık Bakanlığı, korona salgınıyla ilgili alınan önlemler kapsamında salgının yoğun olarak görüldüğü bazı yüksek riskli ülkelerden KKTC'ye uçuş kısıtlamaları kararı aldığını açıkladı. Açıklamaya göre, 28 Şubat 2020'den itibaren İran ve Çin'den, 29 Şubat'tan itibaren de Irak, Güney Kore ve İtalya'dan KKTC'ye yolcu kabul edilmiyor.

Bu kısıtlamanın dışında tutulacak KKTC vatandaşları ise Irak, İran, İtalya, Güney Kore ve Çin'den ülkeye gelirken Türkiye'de yolcu bilgi formu dolduracak ve sağlık kontrolünden geçirilecek. Bu değerlendirme sonucunda riskli bulunanlar Türkiye'de 14 gün süre ile karantinaya alınabilecek. Açıklamada, "Şu anda bu ülkelerde olan vatandaşlarımızın bu durumu bilerek hareket etmesi, bu ülkelere gitmeyi düşünen halkımızın ise çok gerekli olmadıkça ziyaretlerini ertelemeleri önemle rica olunur" ifadeleri yer aldı.

Dünyadaki korona virüsü salgını nedeniyle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından organize edilen, yurt dışı bağlantılı tüm kültürel ve sportif faaliyetler Nisan ayı sonuna kadar durduruldu. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, bu karar ile öğrenci ve öğretmenleri hastalıktan korumak ve hastalığın KKTC sınırları içerisine girmesine engel olmak amaçlanıyor. Mayıs ayında düzenlenecek olan organizasyonlara katılımın ise Sağlık Bakanlığı ile yapılacak görüşmeler ve alınacak bilgiler doğrultusunda değerlendirileceği kaydedilen açıklamada şöyle denildi: "Bu kapsamda, Bakanlığımıza bağlı okullarda eğitim gören öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz, alınan önlemler doğrultusunda Nisan ayının sonuna kadar yurt dışında gerçekleştirilecek organizasyonlara katılamayacaktır. Yine ev sahipliğimizde düzenlenecek olan tüm kültürel ve sportif organizasyonlar için yurt dışından gelecek olan kafilelerin ülkemize gelişleri alınan önlemler doğrultusunda Nisan ayının sonuna kadar dondurulmuştur."

(İHA)