KKTC'den şehit askerler için başsağlığı mesajları - Son Dakika
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KKTC'den şehit askerler için başsağlığı mesajları

15 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile milletvekili Mesut Genç, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

KKTC'den şehit askerler için başsağlığı mesajları, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ile milletvekili Mesut Genç, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Başbakan Tatar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Terörü durdurmak, Türkiye'ye yönelik tehditlere son vermek üzere İdlib'de bulunan Türk askerine yapılan hain saldırı sonucu Mehmetçiklerimizin şehit düşmesini, çok sayıda kardeşimizin yaralanmasını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Tatar, mesajında şunları kaydetti:

"Kim hangi hainliği yaparsa yapsın, Türk milletini güvenliğinden, egemenliğinden mahrum bırakamayacak, eninde sonunda hüsrana uğrayacaktır. Şahsım ve hükümetim adına Türkiye'mizin acısını yürekten paylaşır, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim."

Başbakan Yardımcısı Özersay da Facebook'tan "İçimiz acıyor, Türk Halkının başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, Türkiye'nin ve Türk halkının yanındayız." açıklaması yaptı.

Bakan Taçoy ise Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Halkın Partisi İskele Milletvekili Genç, sosyal medya hesabından, "Başın sağ olsun Türkiyem. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar dilerim. Türk Milleti gereken cevabı verecektir. Dualarımız ve kalbimiz sizinle." mesajını paylaştı.

İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:26 Kaynak: AA
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