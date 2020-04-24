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KKTC'den sevindiren haber, bir haftadır koronavirüs vakası yok
6 saat önce
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son bir haftadır koronavirüs (covid-19) vakasına rastlanmadığı açıklandı.
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son bir haftadır koronavirüs (covid-19) vakasına rastlanmadığı açıklandı. KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede bugün 546 test yapıldığını ve yeni vaka tespit edilmediğini açıkladı.
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son bir haftadır koronavirüs (covid-19) vakasına rastlanmadığı açıklandı. Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan KKTC Sağlık Bakan Pilli, "Bugün yapılan test sayısı: 546. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı: 0. İyileşip bugün taburcu edilen vaka yok. Bugün kaybedilen vaka yok. Yapılan toplam test sayısı: 8 bin 423. Toplam vaka sayısı: 108 İyileşip taburcu edilen toplam vaka sayısı: 87. Tedavisi devam eden vaka sayısı: 17. Toplam kaybedilen hasta sayısı: 4. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı yok" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 08:03 Kaynak: DHA
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