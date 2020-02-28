KKTC'den sınır kapılarının kapatılmasına tepki: "İyi niyetli olmayan bir yaklaşım" - Son Dakika
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KKTC'den sınır kapılarının kapatılmasına tepki: "İyi niyetli olmayan bir yaklaşım"

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin korona virüsü nedeniyle sınır kapılarını kapatmasına tepki göstererek "İyi niyetli olmayan bir yaklaşım" açıklamasında bulundu.

KKTC'den sınır kapılarının kapatılmasına tepki:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin korona virüsü nedeniyle sınır kapılarını kapatmasına tepki göstererek "İyi niyetli olmayan bir yaklaşım" açıklamasında bulundu.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin korona virüsü nedeniyle önlem olarak KKTC ile dört sınır kapısını kapatmasına tepki gösterdi. KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı sınır kapılarını kapatma kararına ilişkin yapılan yazılı açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Korona virüsüne (COVID-19) dair ülkemizde herhangi bir pozitif vaka bulunmazken ve yapılan testler sonucunda negatif olarak belirlenen şüpheli vaka sayısı Güney Kıbrıs'taki şüpheli vaka sayısından çok daha düşükken, Kıbrıs Rum liderliğinin dört geçiş kapısını kapatma kararı, iyi niyetle bağdaşmaz. Bu konuda işbirliği yapılması gerektiği ortadadır. Tek yanlı ve ülkemize dair olumsuz algı oluşturmaya yönelik adımlar iki taraf arasındaki ilişkilere zarar vermekten öteye gitmez. Kıbrıs Rum tarafının yarın sabah 06.00'dan itibaren Lokmacı, Derinya, Bostancı ve Aplıç kara geçiş kapılarını 7 gün süreyle kapatma kararını ülkemize dair olumsuz bir algı oluşturma teşebbüsü olarak görmekteyiz. Korona virüsüne karşı önlem gerekçesiyle bu kapıları kapattığını basın yoluyla açıklayan Kıbrıs Rum liderliği, geçişlerin akıbetiyle ilgili değerlendirmelerini de 7 gün sonra yapacağını duyurmuştur. Korona virüsü şüphesiyle müdahale edilen şüpheli vaka sayısına bakıldığında, ülkemizde bu rakamın Kıbrıs Rum tarafında bugüne kadar rastlanılanın çok altında olduğu aşikardır. Kıbrıs Rum liderliğinin, böylesine bir önlemle, İtalya'da yaşanana benzer bir risk varmış gibi algı oluşturma çabasını iyi niyetli olmayan bir yaklaşım olarak değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verildi. - LEFKOŞA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:47 Kaynak: İHA
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