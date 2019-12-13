KKTC'den şırınga çikolataları toplatma kararı - Son Dakika
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KKTC'den şırınga çikolataları toplatma kararı

6 saat önce

KKTC Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de 2 çocuğun ölümüne neden olan şırınga çikolataları piyasadan toplatma kararı aldı.

KKTC'den şırınga çikolataları toplatma kararı, System.String[]

KKTC Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de 2 çocuğun ölümüne neden olan şırınga çikolataları piyasadan toplatma kararı aldı.


KKTC Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Akçaba'nın yaptığı açıklamada, "Ülkemize de 36 koli ithal edilen kakaolu fındık kreması (creaminjector) ürüne ait ambalajla ilgili Türkiye'de yaşanan üzücü iki olayın ardından T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının ürün güvenliği ile ilgili olarak başlatmış olduğu araştırma sonuçlanana kadar söz konusu ürünlerin piyasa ve okul kantinlerinde satışının durdurulması hususunda bilgi ve gereğini saygılarımla arz ederim" ifadeleri kullanıldı. - LEFKOŞA

Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 09:49 Kaynak: İHA
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