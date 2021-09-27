Üye Girişi
KKTC'den, Türk ve Rumların eşit haklarına karşı çıkan Rum Başpiskoposa tepki Açıklaması - Son Dakika

KKTC'den, Türk ve Rumların eşit haklarına karşı çıkan Rum Başpiskoposa tepki Açıklaması

27.09.2021 12:28
KKTC'den, Türk ve Rumların eşit haklarına karşı çıkan Rum Başpiskoposa tepki Açıklaması, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos'un, "Kıbrıs Türklerinin, Rum çoğunlukla aynı haklara sahip olamayacağını" iddia etmesine tepki göstererek, "Ada'daki Türk varlığına tahammülü olmayan Rum zihniyetinin hiçbir...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos'un, "Kıbrıs Türklerinin, Rum çoğunlukla aynı haklara sahip olamayacağını" iddia etmesine tepki göstererek, "Ada'daki Türk varlığına tahammülü olmayan Rum zihniyetinin hiçbir şekilde değişmediğini ve değişmeyeceğini gösteren Başpiskoposun çağdışı açıklamaları, Kıbrıs Rum elitlerinin Kıbrıs Türk Halkını 'azınlık' olarak görmeye devam ettiğini açıkça göstermektedir." ifadesini kullandı.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos'un, Kathimerini gazetesine yaptığı Kıbrıs Türkleri ile ilgili ırkçı ve küstahça açıklamasının şaşırtıcı olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Ada'daki Türk varlığına tahammülü olmayan Rum zihniyetinin hiçbir şekilde değişmediğini ve değişmeyeceğini gösteren Başpiskoposun çağdışı açıklamaları, Kıbrıs Rum elitlerinin Kıbrıs Türk Halkını 'azınlık' olarak görmeye devam ettiğini açıkça göstermektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Kıbrıslı Türkler, Rum çoğunlukla aynı haklara sahip olamaz" sözlerinin, 1960 Ortaklık Cumhuriyeti'nin yıkılması ile Ada'da halen karşılıklı kabul edilebilir bir anlaşmaya varılamamasının nedenlerini izah ettiği kaydedilen açıklamada, "Başpiskoposun, Kıbrıs Rum halkının beynini yıkamaya çalışması ve ırkçılık aşılaması, Kıbrıs Türk halkına karşı önyargı ve düşmanlığın boyutunu da anlatmaktadır." görüşü paylaşıldı.

Açıklamada, Kıbrıs Türk halkına "azınlık haklarını" uygun gören Rum Başpiskoposun, bir din adamı olarak, ülkenin nüfusuna ilişkin kendi siyasi amacı uğruna yanıltıcı bilgi vermekten ve insanları "iyi ve kötü" olarak ayırmaktan kaçınmadığı dile getirildi.

"Ada'da bir Rum bir de Türk devleti olmak üzere iki devlet olduğu bir olgudur"

Kıbrıs'ı Helenizmin bir parçası olarak gören Hrisostomos'un, Ada'daki mevcut gerçeklerden kopuk yaşadığına dikkat çekilen açıklamada, KKTC'nin ortaya koyduğu yeni vizyonla birlikte, Kıbrıs konusunda geriye dönüşü olmayan bir yola girildiğini halen idrak edemediği de vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ada'da bir Rum bir de Türk devleti olmak üzere iki devlet olduğu bir olgudur. KKTC, bu olgu ve değişen koşulları dikkate alarak, yeni vizyonunu belirlemiştir. Gerçekler ışığında kararlaştırılan yeni vizyonumuz, garantör ülke Türkiye ile de paylaşılmış ve her zaman olduğu gibi tam desteği alınmıştır. Ana vatanın sarsılmaz desteği, Kıbrıs Türk halkına güven vermektedir. Kıbrıs meselesinde kabul edilebilir bir anlaşmaya varılmasının temel koşulu gerçeklerin kabulünden geçmektedir. İyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde iki halkın kendi ayrı devletleri içerisinde yaşamalarının, en iyi ve gerçekçi yol olduğunu bu vesileyle hatırlatmak isteriz."

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs, Türk, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC'den, Türk ve Rumların eşit haklarına karşı çıkan Rum Başpiskoposa tepki Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı 12:35 11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı Son Dakika magazin haberleri! En güncel magazin olayları 12:29 Son Dakika magazin haberleri! En güncel magazin olayları Fenerbahçe'ye gözdağı veren Mathieu Valbuena, Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı 12:18 Fenerbahçe'ye gözdağı veren Mathieu Valbuena, Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı
Son başvuru tarihi yaklaşıyor! Yapılandırma için son 4 gün 12:10 Son başvuru tarihi yaklaşıyor! Yapılandırma için son 4 gün Oğluyla birlikte ölümden dönen Nadide Sultan, kurban kestirdi 11:57 Oğluyla birlikte ölümden dönen Nadide Sultan, kurban kestirdi Bu vicdansızlık pes dedirtti! Martının ayaklarını kesip doğaya saldılar 11:30 Bu vicdansızlık pes dedirtti! Martının ayaklarını kesip doğaya saldılar
Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı 11:15 Muhalefete yakınlığıyla bilinen Can Ataklı, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını yazdı Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı 10:41 Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk trafikte tartıştığı kişilere dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Son Dakika Haberleri
12:54 Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı
12:34 11 maddelik deklarasyon yayınlayan HDP, ittifak için şartlarını sıraladı
12:30 Çin'de "ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnap, kilosu 15 liradan tezgahlarda yerini aldı
12:29 Son Dakika magazin haberleri! En güncel magazin olayları
12:17 Fenerbahçe'ye gözdağı veren Mathieu Valbuena, Sarı-Lacivertli taraftarları kızdırdı
12:13 İşgalden kurtarılan topraklara ziyaretini anlatan Aliyev'in gözleri doldu
12:09 Son başvuru tarihi yaklaşıyor! Yapılandırma için son 4 gün
12:05 İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu
11:58 Birlikte kahvaltıya giden arkadaşlar arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 ki yaralandı
11:45 TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar
Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı         
12:54
Çin'de Çin'de "ölümsüzlük meyvesi" olarak bilinen hünnap, kilosu 15 liradan tezgahlarda yerini aldı         
12:31
Panama'nın Geisha kahvesinin yarım kilosu 2 bin 568 dolara satıldı Panama'nın Geisha kahvesinin yarım kilosu 2 bin 568 dolara satıldı         
12:22
İşgalden kurtarılan topraklara ziyaretini anlatan Aliyev'in gözleri doldu İşgalden kurtarılan topraklara ziyaretini anlatan Aliyev'in gözleri doldu         
12:13
İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu İşi hakkında yalanlar söylediğini anlayan eş boşanmak isteyince kocası, ''Ankara'daki savcıyı, hakimi ayarlarım'' diyerek tehditler savurdu         
12:06
TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar TESK Başkanı, denetimler sonrası zincir marketlerdeki fiyatlara değindi: Hemen indirim yaptılar         
11:45
12 yaşındaki engelli öğrenciye işkence görüntüleri ortaya çıktı 12 yaşındaki engelli öğrenciye işkence görüntüleri ortaya çıktı         
11:17
Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı Mersin'de denize sıfır beş yıldızlı kız öğrenci yurdu, zemin etütleri sebebiyle boşaltıldı         
10:54
Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi Son Dakika! Rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor! Dolar tarihi zirvesini yeniledi         
09:48
Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü Benzemez Kimse Bize programına perukla çıkan Kibariye, Şafak Sezer'in diline düştü         
09:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "S-400 konusunda kimse bize karışamaz" ifadeleri sonrası ABD'den tehdit gibi yaptırım çıkışı         
09:23
Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı Almanya'daki genel seçimlerden Sosyal Demokrat Parti birinci oldu! Merkel'in veliahtı "Türk Armin" kaybetti         
09:08
Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı Eve kadar kendisiyle beraber gelmiş! Genç kadın bacak arasındaki yarasayı görünce dehşeti yaşadı         
22:08
Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var         
21:17
NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı         
20:38
Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü         
20:11
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları dikkat çekti Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları dikkat çekti         
16:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2021 13:06:25. #1.13#
SON DAKİKA: KKTC'den, Türk ve Rumların eşit haklarına karşı çıkan Rum Başpiskoposa tepki Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement