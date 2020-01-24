KKTC'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı - Son Dakika
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KKTC'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudred Özersay, Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.

KKTC'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudred Özersay, Elazığ'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı mesajında şöyle dedi: " Türkiye'de meydana gelen Elazığ merkezli depremde can kayıpları ve yaralıların olduğunu öğrenmekten büyük üzüntü duydum. Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, geride kalanlarına ve tüm Türk ulusuna başsağlığı ve sabırlar dilerim."

Başbakan Ersin Tatar ise "Elazığ'da akşam saatlerinde meydana gelen deprem ve depremde kardeşlerimizin yaşamlarını yitirmeleri bizi derinden üzmüştür. Şahsım, Kıbrıs Türk Halkı ve hükümetim adına tüm Türkiye'ye en kalbi duygularla geçmiş olsun dileklerimizi ifade eder, ölenlere Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Allah Türkiyemizi, bizi ve tüm insanlığı felaketlerden, afetlerden, depremlerden korusun" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da üzüntülerini, "Can kayıplarının da olduğu bir deprem felaketi yaşayan Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türk halkının acısını paylaşıyorum. Hayatını kaybedenlerin yakınlarının başı sağ olsun, yaralılara acil şifalar diliyorum" şeklinde ifade etti.


Ersin Tatar, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:52 Kaynak: DHA
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