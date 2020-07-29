KKTC'den Türkiye'ye turizm teşekkürü: Tufanda da bizi yalnız bırakmadı - Son Dakika

KKTC'den Türkiye'ye turizm teşekkürü: Tufanda da bizi yalnız bırakmadı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Otelciler Birliği As Başkanı ve Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri Ercan Turhan, turizmde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşanan sıkıntıları aldıkları önlemlerle yavaş yavaş atlattıklarını söyledi.

KKTC'den Türkiye'ye turizm teşekkürü: Tufanda da bizi yalnız bırakmadı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Otelciler Birliği As Başkanı ve Casino İşletmecileri Birliği Genel Sekreteri Ercan Turhan, turizmde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşanan sıkıntıları aldıkları önlemlerle yavaş yavaş atlattıklarını söyledi. Türkiye'nin koronavirüs sürecinde büyük desteğini gördüklerini anlatan Turhan, "Dünyaya açılan tek kapımız Türkiye. Türkiye, bizleri her zaman olduğu gibi yaşadığımız tufanda da yalnız bırakmadı" dedi.

Birlik olarak Turizm Bakanı Kutlu Evren'i ziyaret ettikten sonra Demirören Haber Ajansı'na  Kuzey Kıbrıs'ın hem sağlık, hem de ülke olarak güvenli olduğunu ifade eden Turhan, "Biz turizmciler, Ada'ya gelecek misafirlerimizi güvenli bir tatile bekliyoruz" dedi. Kuzey Kıbrıs'a negatif çıkan PCR test sonuç belgesiyle gelindiğini söyleyen Turhan, hiç bir misafirin sağlık konusunda bir endişesinin olmamasını istedi. Turhan, Kuzey Kıbrıs'ın zengin bir gastronomisi de olduğuna vurgu yaparak, "Biz Türkiye'miz ile dini, dili, ırkı bir milletiz" dedi.

'KKTC BİR AÇIK HAVA MÜZESİ'Kuzey Kıbrıs'ın dört bir yanının muhteşem bir doğa ve tarih ile çevrili olduğuna işaret eden Turhan, "Kurban Bayramı nedeniyle de ülkemizi tercih eden turist sayısında önemli bir artış var. Bunun nedeni Kuzey Kıbrıs; tarihi, coğrafyası ve insanı ile özel bir ülke. Mavi Vatan'da, parlayan bir yıldız" dedi. Kuzey Kıbrıs'ın dünyanın en büyük açık hava müzesi olduğuna da dikkat çeken Turhan şöyle devam etti: "Lefkoşa'da Selimiye Camisi, Büyükhan'ı, Girne'de St. Hilerion Kalesi, Mağusa'da Namık Kemal Meydanı, Salamis Harabeleri, Dipkarpaz'da Altınkum Plajı gibi bir çok tarihi mekanlarımız turistlerimizin hizmetinde. Buraları mutlaka görmek gerekir diye düşünüyorum. Misafirlerimizi tüm bu güzellikleri ülkemizde yaşamaya davet ediyorum."EKONOMİYE 1 MİLYAR DOLAR KATKITurizm alanında birçok ülkeye oranla hem hizmet, hem de alt yapı konusunda çok ileri bir noktada olduklarını ifade eden Turhan, "Sektör olarak ülkenin de kalkınmasında önemli bir rol alıyoruz. Her yıl ekonomiye bir milyar dolar katkımız oluyor. Binlerce istihdam sağlıyoruz. Türkiye'den de binlerce çalışanımız var" diye konuştu. İç turizmde de yaygın bir noktaya geldiklerini anlatan Turhan konuştu:

"Turizmdeki en küçük kıpırdama tüm sektörler için de umut ışığı oluyor. İster yerli olsun ister yabancı turist olsun; Kuzey Kıbrıs'ta kendisini aile ortamında hissedecektir. KKTC, dünyanın en misafirperver ülkesidir."


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 12:00

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya KKTC'den Türkiye'ye turizm teşekkürü: Tufanda da bizi yalnız bırakmadı - Son Dakika Dünya
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