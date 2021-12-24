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KKTC devlet televizyonu BRTK'nin 58. kuruluş yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi - Son Dakika

KKTC devlet televizyonu BRTK'nin 58. kuruluş yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

24.12.2021 16:43
KKTC devlet televizyonu BRTK'nin 58. kuruluş yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tek devlet kanalı Bayrak Radyo Televizyon Kurumunun (BRTK) 58. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tek devlet kanalı Bayrak Radyo Televizyon Kurumunun (BRTK) 58. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Kurumda yapılan resepsiyona, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve diğer davetliler katıldı.

Başbakan Sucuoğlu, BRTK'nin Kıbrıs Türkü'nün var oluş mücadelesine yayınları ile destek vererek o zor yıllarda halkın moral gücünü yüksek tuttuğunu kaydetti.

Kurumun, yarım asrı geçen yayın hayatında, Kıbrıs Türkü'nün haklı sesini dünyaya duyurmaya devam ettiğini belirten Sucuoğlu, BRTK'nin 25 Aralık 1963'te, zor şartlarda ve imkansızlıklar içinde küçük bir garajda, araba aküleriyle radyo yayınlarına başladığını anımsatarak kurumun, bugün radyo ve televizyon yayınlarının günümüz teknolojisiyle tüm dünyaya ulaştırmanın haklı gururunu yaşadığını ifade etti.

Sucuoğlu, tarihte üstlendiğini misyonun yanı sıra çağdaş yayıncılık anlayışıyla sürekli gelişme halinde olan BRTK'nin, 3 televizyon ve 6 farklı radyo kanalıyla kesintisiz 24 saat yayın yaptığını belirtti.

"BRTK'nin kuruluş yıl dönümünde sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum""

Büyükelçi Başçeri, "Kıbrıs Türkü'nün hiçbir zaman unutmayacağı, aynı zamanda Türk ulusunun da unutmayacağı Kanlı Noel'in 58. yıl dönümünde Kıbrıs Türkü'nün sesi olmak, Kıbrıs Türkü'nün çektiklerini uluslararası topluma duyurmak amacıyla yayına başlayan BRTK'nin kuruluş yıl dönümünde sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum." diye konuştu.

BRTK'nin 3 televizyon kanalı, 6 radyo ve dijital imkanlarla Kıbrıs Türkü'nün sesini, TÜRKSAT üzerinden, ulaştığı tüm coğrafyalara iletme görevini başarıyla sürdürdüğünü söyleyen Başçeri, kurumun önünde yapması gereken önemli ve kıymetli görevler ve dönüşümler bulunduğunu kaydetti.

Başçeri, dijital çağda medya okuryazarlığının başka bir boyuta evirildiği bir dönemde, kurumun Kıbrıs Türk basınına öncü görevini sürdüreceğine inandığını belirterek, BRTK'nin bugünlere gelmesine emeği geçen herkese teşekkür etti.

TRT ile kurum arasındaki iş birliğinin gelecek yıllarda da gelişerek ilerleyeceğine emin olduğuna vurgu yapan Başçeri, Türkiye Cumhuriyeti olarak BRTK'nin bugünlere gelmesi için verdikleri katkıları bundan sonra da sürdüreceklerini söyledi.

BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt, karanlık ve zor günlerde, "bayrak" diyerek yola çıkan kahramanların, kurdukları Bayrak Radyosuyla, Kıbrıs Türkü'nün yalnızca sesi değil, yeni bir nefes, yeşeren bir umut ve heyecanı olduklarını belirtti.

Ülkenin, kamu yayıncılığı yapan tek kuruluşu olan BRTK'nin, Kıbrıs Türkü'nün sesini duyurmaya başlamasından bu yana 58 yıl geçtiğini dile getiren Bozkurt, "KKTC'nin varlığının önemli bir parçası olan BRTK, gelişen ve değişen dünyadaki teknolojik gelişmeler ışığında kamu yayıncılığı bilinci ve sorumluluğuyla yayınlarını sürdürmektedir." dedi.

Konuşmaların ardından kurumda 25. yılını dolduranlara plaket verildi.

KKTC devlet televizyonu BRTK'nin 58. kuruluş yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi
KKTC devlet televizyonu BRTK'nin 58. kuruluş yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi
KKTC devlet televizyonu BRTK'nin 58. kuruluş yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi
KKTC devlet televizyonu BRTK'nin 58. kuruluş yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

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Türkiye, Kıbrıs, Radyo, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC devlet televizyonu BRTK'nin 58. kuruluş yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: KKTC devlet televizyonu BRTK'nin 58. kuruluş yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi - Son Dakika
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