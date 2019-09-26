Son Dakika Haberleri: KKTC Dışişleri Bakan Özersay'ın New York temasları
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KKTC Dışişleri Bakan Özersay'ın New York temasları

2 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Birleşmiş Millet (BM) 74. Genel Kurul çalışmaları kapsamında New York'taki temaslarına devam ediyor.

KKTC Dışişleri Bakan Özersay'ın New York temasları, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Birleşmiş Millet (BM) 74. Genel Kurul çalışmaları kapsamında New York'taki temaslarına devam ediyor.

KKTC Başbakanlık ve Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, pazartesiden bu yana New York'ta bulunan Bakan Özersay, sırasıyla Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary A. Di Carlo, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin ile bir araya geldi.

Bakan Özersay, muhataplarıyla Kıbrıs meselesi ve diğer bölgesel konularda görüş alışverişinde bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu, New York, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:52 Kaynak: AA
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