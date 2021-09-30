Üye Girişi
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: "BM'den çok fazla bir beklentimiz yok" - Son Dakika

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: "BM'den çok fazla bir beklentimiz yok"

30.09.2021 09:15
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda Birleşmiş Milletler'in (BM) rolüne ilişkin, "BM'den fazla bir beklentimiz yok. BM'nin bugüne kadar hiçbir siyasi sorunu çözmediği gerçeği de ortadadır.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda Birleşmiş Milletler'in (BM) rolüne ilişkin, "BM'den fazla bir beklentimiz yok. BM'nin bugüne kadar hiçbir siyasi sorunu çözmediği gerçeği de ortadadır." dedi.

Ertuğruloğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile yaptığı görüşmelerin ardından KKTC'nin duruşunu Washington DC'deki basın mensuplarına anlattı.

Guterres'in nisan ayında Cenevre'de yapılan toplantının ardından ortak bir zemin olmadığı sonucuna vardığını ancak bu sonucu BM Güvenlik Konseyine (BMGK) bildirmeyip ikinci bir toplantı yapılacağını söylediğini aktaran Ertuğruloğlu, aradan 6 ay geçmesine rağmen bu toplantının gerçekleşmediğini vurguladı.

"Ortak zemin yok"

Ertuğruloğlu, şu anda Guterres'in Kıbrıs sorunu konusunda bir kişisel elçi görevlendirmeyi planladığını ve bu elçinin ortak zemin olup olmadığını araştıracağını belirterek, "Şimdi bu bana göre Genel Sekreter'in zamana oynayan bir taktiği, o da biliyor ki ortak zemin hala yoktur. ve yakın bir zamanda 5 artı BM toplantısını gerçekleştirirse, ilk toplantıda söylemeyeceğim dediği neticeyi söylemek durumunda olacak. Onu da yapmaya pek niyetli görünmüyor. Dolasıyla zamana oynuyor." diye konuştu.

BM Genel Sekreteri Guterres'in atayacağı elçiye zaman şartı getirilmesi gerektiği yönündeki ikazlarını kendilerine ilettiklerinin altını çizen Ertuğruloğlu, "Ortak zemin yok, bana göre de olacağı da yok. Ortak zemin olabilmesi için tarafların pozisyonlarında geri adım atmaları gerekir, ne bizim geri adım atacak lüksümüz var ne de Rumların öyle bir niyeti var." ifadesini kullandı.

Dünya Güney Kıbrıs'a "Kıbrıs Cumhuriyeti" dediği müddetçe Rumların geri adım atmayacağına işaret eden Ertuğruloğlu, Guterres'in bir an önce BMGK'ye ortak bir zemin olmadığını bildirmesi, BMGK'nin de bir karar alması gerektiğini kaydetti.

"KKTC'nin tanınmaması KKTC'nin olmadığı anlamını taşımaz"

Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:

"Şunu iyice bilmeleri gerekir ki Rum tarafının 'devlet', bizim 'toplum' muamelesi gördüğümüz sürece müzakere süreçlerine tekrar başlamak, yeni bir müzakere sürecine girmek söz konusu değil. KKTC'yi tanımıyor olabilirler ama KKTC'nin tanınmaması KKTC'nin olmadığı anlamını taşımaz. KKTC vardır, realitedir. Tanınıp tanınmaması başka bir konu, ama 'Ada'da tek devlet var' politikasından çıkılması gerekir, Ada'da iki devlet vardır. Bu gerçek zemin olmadığı sürece ve yeni müzakere sürecinin iki devlet arasında bir müzakere süreci olması gerçekleştirilmediği sürece de bir müzakere sürecine geçilmeyeceğini herkesin bilmesi lazım."

BM yetkililerinin kendilerine "Haklısınız ama alacak pek bir şeyiniz de yok" tavrıyla yaklaştığına dikkati çeken Ertuğruloğlu, bunun nedeninin geride kalan 60 yıllık süreç olduğunu belirtti.

Dünyanın Kıbrıs sorununu bugüne kadar hep arka plana attığına işaret eden Ertuğruloğlu, "Buna tavır koyan da biziz, bununla asla yola devam edemeyeceğimizi, etmeyeceğimizi bu sürece mahkum olmadığımızı, tek seçeneğimizin Rumlarla aldatmaca dahi olsa bir ortaklığa asla mahkum olmadığımızı, tek seçeneğimizin Rumlarla ortaklık olmadığını, başka seçeneklerimizin de olduğunu açık açık söyleyerek Kıbrıs konusunda yeni bir sayfa açıyoruz. Bu sayfa kalıcı bir sayfa, bundan tekrar geriye dönüş yok." değerlendirmesinde bulundu.

"Kıbrıs sorunu, statü sorunudur"

Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorununun tam olarak ne olduğu konusuna da bir açıklık getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kıbrıs sorunu, tam da Rum tarafının 'Kıbrıs cumhuriyeti' olarak tanınmış olmasıdır. Kıbrıs sorunu, statü sorunudur. Rumların hak etmediği yasal olmayan bir statü ile yola devam etmesidir. Bizim de hak etmediğimiz bir muameleye tabi tutulmamız, bir statüye tabi tutulmamızdır. Kıbrıs sorunu budur." dedi.

BM Barış Gücü'nün 1964'te aslında var olmayan bir Kıbrıs hükümetine atıfta bulunarak Ada'ya geldiğini ancak Kıbrıs Türklerinin acısını dindirmediğini anlatan Ertuğruloğlu, "Dolayısıyla BM'den fazla bir beklentimiz yok. BM'nin bugüne kadar hiçbir siyasi sorunu çözmediği gerçeği de ortadadır. Dolayısıyla bizi suçluluk psikolojisine iterek, haklı davamızdan vazgeçirerek Kıbrıs Türkü'nü Rum'un boyunduruğu altına sokacak tablolara mahkum etmeye çalışanlara karşı sabırla direnişimizi, mücadelemizi sürdürmeye mecburuz. Bu yoldan geri dönüş yoktur." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler, Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs, Rum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: 'BM'den çok fazla bir beklentimiz yok' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ekvador'da cezaevi çatışmasında ölü sayısı 116'ya yükseldi 09:08 Ekvador'da cezaevi çatışmasında ölü sayısı 116'ya yükseldi Benjamin operasyonunda, örgüt yöneticisinin ürettiği sahte parayla aldığı sahte içkiden öldüğü öğrenildi 08:56 Benjamin operasyonunda, örgüt yöneticisinin ürettiği sahte parayla aldığı sahte içkiden öldüğü öğrenildi İşten çıkarılmasına sinirlenen kepçe operatörü, iş makinesini ve güvenlik kulübesini ateşe verdi 08:09 İşten çıkarılmasına sinirlenen kepçe operatörü, iş makinesini ve güvenlik kulübesini ateşe verdi
Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü 07:53 Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, İdlib'deki mevcut statükonun devam etmesi konusunda anlaşmaya vardı 07:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, İdlib'deki mevcut statükonun devam etmesi konusunda anlaşmaya vardı Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı 23:14 Ödül gecesinden fotoğraflarını paylaşan Murat Yıldırım'ı hayranları tanıyamadı
Annesinin kopyası! Emine Ün'ün Emre Kınay ile evliliğinden doğan kızı kocaman oldu 21:52 Annesinin kopyası! Emine Ün'ün Emre Kınay ile evliliğinden doğan kızı kocaman oldu Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü 20:41 Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiği fotoğraf görenleri ürküttü

Son Dakika Haberleri
09:07 Ekvador'da cezaevi çatışmasında ölü sayısı 116'ya yükseldi
08:58 Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi
08:55 Benjamin operasyonunda, örgüt yöneticisinin ürettiği sahte parayla aldığı sahte içkiden öldüğü öğrenildi
08:35 Korona ile grip arasındaki ne gibi farklar var? Uzmanlar önemli 3 belirtiyi sıraladı
08:27 MasterChef'te sular durulmuyor! Hasan ve Emre arasında gerginlik çıktı
08:08 İşten çıkarılmasına sinirlenen kepçe operatörü, iş makinesini ve güvenlik kulübesini ateşe verdi
08:06 Sadakatsiz'in yeni sezonu bomba gibi başladı! Derin'i oynadığı büyük oyun ortaya çıkıyor
07:53 Yenilenmiş ürün nitelikli cep telefonlarında KDV oranı yüzde 1'e düşürüldü
07:46 Palu Belediye Başkanı Bekir Yıldırım'ın yakınlarını işe almasına MHP'den "liyakat" tepkisi: Kura ile belirlenmesinden yanayız
07:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, İdlib'deki mevcut statükonun devam etmesi konusunda anlaşmaya vardı
Misafirlikte göğsünden vurulmuş halde bulunan kadının intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor Misafirlikte göğsünden vurulmuş halde bulunan kadının intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor         
09:14
Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi Netflix'te yayınlanan bir dizide iki erkeğin duş aldığı sahne 20 milyon kez tekrardan izlendi         
08:58
Korona ile grip arasındaki ne gibi farklar var? Uzmanlar önemli 3 belirtiyi sıraladı Korona ile grip arasındaki ne gibi farklar var? Uzmanlar önemli 3 belirtiyi sıraladı         
08:35
Sadakatsiz'in yeni sezonu bomba gibi başladı! Derin'i oynadığı büyük oyun ortaya çıkıyor Sadakatsiz'in yeni sezonu bomba gibi başladı! Derin'i oynadığı büyük oyun ortaya çıkıyor         
08:06
Hatay'da anneleriyle evde ölü bulunan 2 çocuğun babalarından haber alınamıyor Hatay'da anneleriyle evde ölü bulunan 2 çocuğun babalarından haber alınamıyor         
07:48
Juventus, son şampiyonu sahadan sildi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın sonuçları Juventus, son şampiyonu sahadan sildi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın sonuçları         
01:00
Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi Tüm mesajları ifşa etti! Oto tamircisinden evli kadına cinsel ilişki karşılığı indirim teklifi         
22:59
Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı Pencerede gülümserken kameraya yakalandı! Evde tutulan yaratık ABD'de tartışma yarattı         
21:39
Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor         
19:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında geçen "Antikor" diyaloğu güldürdü: Seninki çok düşük         
18:29
Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın? Amcasının istismarına uğradığını iddia eden kıza hakimden tepki çeken soru: Neden bağırmadın, neden ses çıkarmadın?         
17:01
Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın Polis müdüründen kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye: Cezanı ben öderim, yeter ki size bir şey olmasın         
16:56
Hakkında Hakkında "cinsel taciz" iddiasıyla soruşturma başlatılan Esra Ersoy mesajları ifşa etti: Vücudunu çek yolla hemen         
16:45
Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti Sevgilisiyle cinsel ilişkiye giren kadın, o anları görüntülü aradığı kocasına izletti         
15:50
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu         
14:36
Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım         
13:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 09:25:17. #1.13#
SON DAKİKA: KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: "BM'den çok fazla bir beklentimiz yok" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement