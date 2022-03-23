KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan İİT'ye Kıbrıs konusunda eyleme geçme çağrısı - Son Dakika
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KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan İİT'ye Kıbrıs konusunda eyleme geçme çağrısı

23.03.2022 18:18
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan İİT'ye Kıbrıs konusunda eyleme geçme çağrısı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) yaptığı çağrıda, geçen yıllarda teşkilatın Kıbrıs ile ilgili çok sayıda takdire değer kararlar aldığını ancak şimdi salt sözler yerine aktif desteği göstermenin zamanının geldiğini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) yaptığı çağrıda, geçen yıllarda teşkilatın Kıbrıs ile ilgili çok sayıda takdire değer kararlar aldığını ancak şimdi salt sözler yerine aktif desteği göstermenin zamanının geldiğini belirtti.

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen İİT 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, 1963'ten bu yana Kıbrıs Türklerinin insan haklarından mahrum edildiğini ve yaşamın tüm alanlarında adaletsiz bir izolasyona maruz kaldığını vurguladı.

Ertuğruloğlu, İİT üye ülkelerinin Kıbrıs'taki durum konusundaki kararlara sadece bağlı kalmayacaklarına ve ilgili kararları Kıbrıs Türklerine yönelik uygulanan insanlık dışı izolasyonu ortadan kaldırmak için eyleme dönüştüreceklerine inandığını ifade etti.

İİT'ye çağrı yapan Ertuğruloğlu, geçen yıllarda teşkilatın Kıbrıs konusunda çok sayıda takdire değer kararlar aldığını ancak şimdi salt sözler yerine aktif desteği göstermenin zamanının geldiğini vurguladı.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs adasını, "hiçbiri adayı bir bütün olarak temsil etmeye hakkı olmayan iki ayrı, egemen devletin bulunduğu bir ada" olarak nitelendirerek Kıbrıs meselesine yaklaşımlarının bu gerçekliği hesaba katması gerektiğini söyledi.

Ankara'nın KKTC'ye sağladığı destek sayesinde adil bir dünyaya ilişkin umutlarının hala var olduğuna işaret eden Ertuğruloğlu, ana vatan Türkiye'ye tüm alanlarda verdiği destek için teşekkür etti.

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İslam İşbirliği Teşkilatı, Tahsin Ertuğruloğlu, Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan İİT'ye Kıbrıs konusunda eyleme geçme çağrısı - Son Dakika


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