KKTC Dışişleri Bakanı ile Rum liderin görüşmesi tartışma yarattı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri (GKRY) Nikos Anastasiadis ile görüşme yapması, tartışmalara neden oldu. KKTC Cumhurbaşkanlığı'nca Mustafa Akıncı'ya görüşme ile ilgili bilgi verilmediği belirtilerek, "Bu siyasi etik değerlerle bağdaşmamaktadır" denildi. Özersay ise "Anastasiadis ile eşlerimizle birlikte bir araya gelmemiz kadar doğal bir şey yoktur" dedi.Ada'daki 'görüşme' krizi, Kudret Özersay'ın Nikos Anastasiadis ile Güney Kıbrıs'ta yemekte görüşmesiyle başladı. KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, Özersay'a yönelik eleştirilerde bulundu. Görüşme öncesi ve sonrası Cumhurbaşkanı Akıncı'ya Dışişleri Bakanı tarafından bilgi verilmemesinin devlet geleneklerine ve ciddiyetine ters olduğunu belirten Burcu, siyasal etik değerlerle de bağdaşmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, açıklamasında şunları kaydetti:"Basında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersay'ın bir süre önce Rum Lider Sayın Nikos Anastasiadis'le görüştüğü iddiaları yer almıştır. Konuya ilişkin sorulara muhatap kalan Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan Sayın Ersin Tatar'ı telefonla arayarak konuya ilişkin izahat istemiştir. Sayın Başbakan böyle bir görüşmenin gerçekleştiğini doğrulamıştır. Bu görüşmenin öncesinde ve sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı'mıza Dışişleri Bakanı tarafından herhangi bir bilgi verilmemiş olması devlet geleneklerine ve ciddiyetine terstir. Ayrıca siyasal etik değerlerle de bağdaşmamaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı gerek Rum Liderliğiyle gerekse yabancı muhataplarla Kıbrıs Sorunu çerçevesinde yaptığı tüm resmi veya gayrı resmi görüşmelerin içeriği hakkında devletin ilgili tüm kurumlarına düzenli bilgi aktarmaktadır. Son zamanlarda gerçekleştirdiği temaslar hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi aktarmamayı bir tavır haline getiren Sayın Dışişleri Bakanı'nın bu kabul edilmesi olanaksız tutumu üzüntü vericidir."ÖZERSAY: SAĞLIKLI YAKLAŞIM DEĞİLKKTC Dışişleri Bakanı Özersay ise basına yaptığı açıklamada, eleştirilere yanıt verdi. "Uzun süre müzakere masasında birlikte çalıştığım sırada tanıdığım Anastasiadis ile eşlerimizle birlikte bir araya gelmemiz kadar doğal bir şey yoktur. Gündemi meşgul etmişlerdir, üzüntü duydum" diyen Özersay, açıklamasında şunları kaydetti:"Sosyal içerikli yemek ertesi ve öncesinde sorumlu olduğum bakanlar kurulu ve başbakana bilgi verdim. Sayın Akıncı bir süre önce AKEL lideri ile sosyal görüşme gerçekleştirdiğinde bir bakan olarak kimse bana bilgi vermedi. Guterres belgesinin önerildiğini basından öğrendim, Akıncı'dan değil. Sayın Akıncı'nın haritayı muhatabı ile paylaştığı sosyal içerikli görüşmeden veya yemekten haber verilmediği için sitem etmeyi sağlıklı bir yaklaşım olarak görmüyorum. Akıncı sosyal içerikli bir yemeği teyit etmek için Başbakan'a sorması, Dışişleri Bakanı'na sormaması, üstelik basına açıklama konusunda bir şey sormaması, ancak basına açıklaması kamuoyunun değerlendirmesi gereken bir husustur. Sanki gizli bir şey var gibi hava yaratılması Barış Burcu'nun ifadesi ile siyasi etik değerler ile bağdaşmıyor. Zanlıların iadesi ile ilgili bir rahatsızlık var ise bizi üzer."

- Lefkoşa