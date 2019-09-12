Son Dakika Haberleri: KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: "Bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı"
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KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: "Bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı"

1 saat önce

Çatalköy'de askeri alanda bulunan mühimmat deposunun patlaması sonrasında olay yerine giderek bilgi alan KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medyadan patlamalara ilişkin açıklama yaptı.

KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay:

Çatalköy'de askeri alanda bulunan mühimmat deposunun patlaması sonrasında olay yerine giderek bilgi alan KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medyadan patlamalara ilişkin açıklama yaptı. Özersay açıklamasında, "Şu anda yangın cephanelik bölgesinde içten içe patlamalarla devam ediyor, her patlamada şarapnel parçaları da atıldığı için bölgeye girişler kapalıdır, güvenli bir alan yaratıldı. Bölgedeki elektrikler de tedbir olarak kesildi. İlk belirlemeye göre can kaybı yoktur, ilk patlamada camlar parçalandığı için bazı cam kesikleri olan bireyler var ancak o noktada ambulans mevcut. Arapköy'deki vatandaşlar tedbir için köyü önemli ölçüde boşaltmış durumdadırlar ancak oraya dönük ilerleyen bir yangın mevcut değildir. Şu an itibariyle etrafa yayılan bir yangın yoktur." ifadelerine yer verdi. - GİRNE

Mevlüt Çavuşoğlu, Kudret Özersay, Kıbrıs, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:34 Kaynak: İHA
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