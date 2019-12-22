KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'dan "Türkiye ile iş birliği yapacağız" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'dan 'Türkiye ile iş birliği yapacağız' açıklaması Açıklaması - Son Dakika

KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'dan "Türkiye ile iş birliği yapacağız" açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye'nin müttefik ve stratejik ortak olduğunu kaydederek, "KKTC, ihtiyaç olduğu sürece olanakları çerçevesinde Türkiye ile iş birliği yapacaktır.

KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'dan

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Türkiye'nin müttefik ve stratejik ortak olduğunu kaydederek, "KKTC, ihtiyaç olduğu sürece olanakları çerçevesinde Türkiye ile iş birliği yapacaktır." dedi.

Bakan Özersay, Yunan gazetesi Kathimerini'nin pazar günleri Güney Kıbrıs'ta yayımlanan baskısına röportaj verdi.

KKTC'de insansız hava araçları (İHA) operasyonunun bir süredir devam etmekte olduğunu hatırlatan Özersay, Türkiye'de Dalaman'dan kalkan İHA'ların arama ve sondaj yapılan bölgelere intikal ettiğini söyledi.

Özersay, yeni dönemde bu operasyonu daha etkili hale getireceklerini kaydederek, "Geçmişte, mesafe faktörü sebebiyle 24 saatlik takip sorunluydu. Bu sebeple tüm operasyonun daha etkili olması için KKTC havaalanının kullanılmasına izin verdik." dedi.

Türkiye'nin halihazırda Boğaz bölgesinde bir hava koridoruna sahip olduğunu ve bunu askeri ihtiyaçlar için kullanıldığını belirten Özersay, "KKTC, ihtiyaç olduğu sürece olanakları çerçevesinde Türkiye ile iş birliği yapacaktır." diye konuştu.

Rumlara karşı ekonomik misilleme

Özersay, Türkiye'nin müttefik ve stratejik ortak olduğunu kaydederek, Rum kesiminin ABD ve Fransızlarla yaptığı iş birliklerini hatırlattı.

Bakan Özersay, Rumların, Larnaka Havalimanı aracılığıyla adaya gelen turistlerin KKTC'ye geçişlerini engellemeye çalışması halinde, bundan iki toplum ilişkilerinin olumsuz yönde etkileneceğini söyledi.

Böyle bir durumda, KKTC'nin de Rumlara karşı bir ekonomik misillemede bulunacağını kaydeden Özersay, "Bir turistin Larnaka Havaalanı aracılığıyla kuzeye ulaşması hususunda seni rahatsız eden nedir? Eğer ekonomime zarar vermek için bu konudan faydalanmaya çalışırsan, ben de aynısını yaparım." ifadelerini kullandı.

Özersay, Rumların, bütünlüklü çözümü istediğini iddia etse de attığı yeni adımlarla samimi olmadığını gösterdiğini vurguladı.

Ada içerisindeki gayri resmi geçişlerin arttığını kaydeden Özersay, bunun engellenmesi için iş birliği teklifi gelirse BM aracılığıyla bunu yapmaya hazır olduklarını söyledi.

"Kıbrıs'ta federasyon koşulları mevcut değil"

Özersay, Kıbrıs meselesinde bütünlüklü çözümün sağlanamamasının ana nedenlerinin ele alınmaması halinde bir asır bile geçse hiçbir yere varılamayacağını belirtti.

Sorunun, federasyona ilişkin olmadığına inandığını vurgulayan Özersay, "Bu, farklı bölgelerde uygulanan bir sistemdir. Kıbrıs açısından da olumlu sonuçları olabilirdi. Ancak Kıbrıs'ta federasyon koşulları mevcut değildir. Taraflar birbirine güvenmiyor. Taraflardan biri yönetimi ve zenginliği paylaşmak istemiyor. Federasyon kültürü yoktur. Üç yıllık bir federasyon, acı bir deneyim yaşadık. ve tüm bunlar yetmezmiş gibi, taraflardan birinin diğeri gibi çözüme o kadar da çok ihtiyacı yoktur. Madem federasyon için gerekli koşullar mevcut değildir o zaman mevcut koşullarla, bir noktadan iş birliğinden başlayalım." değerlendirmesinde bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu, Kudret Özersay, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 05:16 Kaynak: AA
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