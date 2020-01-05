KKTC Dışişleri Bakanı Özersay: "Adım atmaktan geri durmayacağız" - Son Dakika
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KKTC Dışişleri Bakanı Özersay: "Adım atmaktan geri durmayacağız"

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerine aykırı adımlara karşı "yerinde ve zamanlı adımlar atmaktan geri durmayacaklarını" söyledi.

KKTC Dışişleri Bakanı Özersay:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerine aykırı adımlara karşı "yerinde ve zamanlı adımlar atmaktan geri durmayacaklarını" söyledi.

Bakan Özersay, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da doğal kaynaklar, savunma ve güvenlikle ilgili gelişmelerin Kıbrıs'ın ve KKTC'nin önemini ciddi şekilde artırdığını vurguladı.

Bölgedeki tüm aktörleri kapsayan işbirliği yaklaşımlarının Doğu Akdeniz'de istikrar ve barışın tesis edilmesinde etkili olacağını kaydeden Özersay, "Bölgede de Kıbrıs özelinde de 'tanıma ve tanımama' sorunları var ancak fiilen var olan ama bölgedeki diğer devletlerce tanınmayan devletlerin varlığını inkar ederek bir yere varılamayacağı da ortadadır." ifadesini kullandı.

Özersay, müttefik ve garantör Türkiye ile koordineli adımları, bölgede hayata geçirme konusunda kararlı olduklarına işaret ederek, "Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerine halel getirecek adımlara karşı, eskisine göre çok daha yerinde ve zamanlı adımları atmaktan geri durmayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kıbrıs Türklerinin, sadece kapsamlı çözüm durumunda uluslararası alanda bir aktör olabileceği yaklaşımının değişmeye başladığını ifade eden Özersay, KKTC'nin bölgede görüşleri ve adımları yakından izlenen bir aktör olmaya başladığını vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 07:36 Kaynak: AA
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