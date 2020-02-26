KKTC Dışişleri Bakanı Özersay'dan BM Genel Sekreteri Guterres'e mektup - Son Dakika

KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in adadaki Barış Gücü'nün faaliyetlerine ilişkin son dönemsel raporuna ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2506 sayılı son kararına ilişkin Guterres'e mektup gönderdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin adadaki Barış Gücü'nün faaliyetlerine ilişkin son dönemsel raporuna ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2506 sayılı son kararına ilişkin olarak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup gönderdi.

Bakan Özersay mektubunda, söz konusu rapor ve kararda iki taraf arasında iş birliği yapılması çağrısının detaylandırılarak genişletilmesinden ve bu iş birliklerinin hayata geçirilmesinde tanınma/tanınmama gibi siyasi pozisyonların engel teşkil etmemesi gerektiğinin bir kez daha kayda geçirilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti iletti. Özersay ayrıca, KKTC tarafının bu çağrıların hayata geçirilmesinde gereken adımları atmaya hazır olduğunun altını çizdi.

HİDROKARBON KONUSUNA DEĞİNİLDİ

Özersay mektubunda, ada etrafında bulunan hidrokarbon kaynaklarına ilişkin hem raporda hem de BM Güvenlik Konseyi'nin kararında yer alan gerginliğin azaltılması için adım atılması çağrılarının asıl anlamının esasen tarafların iş birliği yapması olduğunu, bu bağlamda Kıbrıs Türk tarafının bu çağrılarla tam uyumlu ve halen masada olan Temmuz 2019 önerisinin geçerliliğini sürdürdüğünü söyledi.

Bakan Özersay, ayrıca adanın iki ortak sahibi olarak Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların ada etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının da ortak sahibi olduklarının hem uluslararası toplum, hem de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından aleni olarak kabul edildiğini dile getirdi. Özersay konuyla ilgili, "Bu gerçek göz önünde bulundurulduğunda, iki tarafın da hidrokarbon kaynaklarına ilişkin tüm karar alma süreçlerinde ortak olarak müdahil olması gerekmektedir. Uluslararası toplum bu konunun çözümünde samimiyse, bir an önce Kıbrıs Rum tarafını diplomasi ve işbirliğine teşvik etmelidir" ifadelerini kullandı.

Mektubunda diğer tespitlerin yanında Bakan Özersay, BM Barış Gücü'nün ülkede faaliyet gösterebilmek için ve adadaki misyonuna ilişkin Kıbrıs Türk tarafının rızasını alma zorunluluğu bulunduğunu ifade ederek Barış Gücü'nün KKTC'de Kıbrıs Türk tarafının iyi niyetiyle faaliyetlerde bulunduğunun altını çizdi.

(İHA)