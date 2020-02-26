KKTC Dışişleri Bakanı Özersay'dan Guterres'e mektup - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup gönderdi.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Özersay, BM Genel Sekreteri'nin Ada'daki Barış Gücü'nün faaliyetlerine ilişkin son dönemsel raporuna (S/2020/23) ve BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2506 sayılı Barış Gücü'nün görev süresini uzatan son kararına ilişkin görüşlerini mektupla Guterres'e aktardı.

Özersay, mektubunda, söz konusu rapor ve kararda iki taraf (Türk-Rum) arasında iş birliği yapılması çağrısının detaylandırılarak genişletilmesinden ve bu iş birliklerinin hayata geçirilmesinde "tanınma/tanınmama" gibi siyasi pozisyonların engel teşkil etmemesi gerektiğinin bir kez daha kayda geçirilmiş olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kıbrıs Türk tarafının bu çağrıların hayata geçirilmesinde gereken adımları atmaya hazır olduğunun altını çizen Özersay, Ada etrafındaki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin hem raporda hem de BMGK kararında yer alan, gerginliğin azaltılması için adım atılması çağrılarının, esasen tarafların iş birliği yapması anlamına geldiğini kaydetti.

Bakan Özersay, bu bağlamda Kıbrıs Türk tarafının bu çağrılarla tam uyumlu ve halen masada olan Temmuz 2019 önerisinin geçerliliğini sürdürdüğünü ifade etti.

Özersay, Ada'nın iki ortak sahibi olarak Kıbrıslı Türkler ve Rumların, Ada etrafındaki hidrokarbon kaynaklarının da ortak sahibi olduklarının hem uluslararası toplum hem de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından aleni olarak kabul edildiğini vurguladı.

"Uluslararası toplum Rum tarafını iş birliğine teşvik etmelidir"

Mektupta, "Bu gerçek göz önünde bulundurulduğunda, iki tarafın da hidrokarbon kaynaklarına ilişkin tüm karar alma süreçlerinde ortak olarak müdahil olması gerekmektedir. Uluslararası toplum bu konunun çözümünde samimiyse, bir an önce Kıbrıs Rum tarafını diplomasi ve iş birliğine teşvik etmelidir." ifadeleri yer aldı.

BM Barış Gücü'nün Kıbrıs'ta faaliyet gösterebilmesi ve Ada'daki misyonuna ilişkin Kıbrıs Türk tarafının rızasını alma zorunluluğu bulunduğunu kaydeden Özersay, Barış Gücü'nün Kıbrıs Türk tarafının iyi niyetiyle KKTC'de faaliyetlerde bulunabildiğinin altını çizdi.

Özersay, BM barışı koruma operasyonlarının, misyonlarını sürdürebilmeleri için ihtilafın ilgili taraflarının rızasını ayrı ayrı almalarının şart olduğuna, bunun aksi durumunda ilgili misyonun BM ilkeleriyle çelişkiye düşerek tarafsızlığını da sorgulanır hale getirdiğine vurgu yaptı.

BMGK tarafından 30 Ocak'ta kabul edilen 2506 sayılı kararla, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün süresi 6 ay uzatılmıştı.