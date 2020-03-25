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KKTC Dışişleri Bakanı Özersay euronews'e konuştu: Karantinadaki 750'ye yakın turist ülkelerine döndü
6 saat önce
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: 30'a yakın koronavirüs tespit ettik, 20'si sağlığına kavuştu.
KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: 30'a yakın koronavirüs tespit ettik, 20'si sağlığına kavuştu. Geri kalanların ise tedavisi sürüyor View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:03
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