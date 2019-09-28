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KKTC Dışişleri Bakanı Özersay: Kapalı Maraş ile statükoya çomak soktuk

37 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Akdeniz çanağında yaşanan hidrokarbon paylaşım hareketliliğini ve 45 yıl sonra uyandırılacak olan Kapalı Maraş’ın Kuzey Kıbrıs Türk yönetimi altında açılması kararını Euronews’e değerlendirdi.

KKTC Dışişleri Bakanı Özersay: Kapalı Maraş ile statükoya çomak soktuk, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Akdeniz çanağında yaşanan hidrokarbon paylaşım hareketliliğini, ilmek ilmek örülen diplomasi mekiğini, Kıbrıs sorununda gelinen noktayı ve 45 yıl sonra uyandırılacak olan Kapalı Maraş'ın Kuzey Kıbrıs Türk yönetimi altında açılması kararı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin karar sonrası duruşunu Euronews'e değerlendirdi. Kıbrıs'ta artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşündüklerini söyleyen KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, bunun gereğini yapmakta olduklarını ifade etti.


Uzun yıllar gerek Kapalı Maraş gerek başka konularda birçok şey söylendiğini ancak hiçbir şeyin yapılmadığını dile getiren Özersay, yarım asır boyunca süren Kıbrıs sorunu müzakerelerinden de bir sonuç alınmadığını kaydetti. "Büyük bir hayal kırıklı yaşandı. Bu statükodan en fazla zarar gören Kıbrıslı Türkler oldu" diyen Özersay, gelecek adına belirsizlik içerisinde ve uluslararası platformda kabul gören bir statüye sahip olunamaması nedeniyle Kıbrıs Türk toplumunun zarar gördüğüne işaret etti.

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Mevlüt Çavuşoğlu, Euronews, Kıbrıs, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:15 
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