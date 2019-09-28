Son Dakika Haberleri: KKTC Dışişleri Bakanı Özersay: Kapalı Maraş ile statükoya çomak soktuk
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KKTC Dışişleri Bakanı Özersay: Kapalı Maraş ile statükoya çomak soktuk

31 dakika önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Akdeniz çanağında yaşanan hidrokarbon paylaşım hareketliliğini ve 45 yıl sonra uyandırılacak olan Kapalı Maraş'ın Kuzey Kıbrıs Türk yönetimi altında açılması kararını Euronews'e değerlendirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Akdeniz çanağında yaşanan hidrokarbon paylaşım hareketliliğini ve 45 yıl sonra uyandırılacak olan Kapalı Maraş'ın Kuzey Kıbrıs Türk yönetimi altında açılması kararını Euronews'e değerlendirdi.

KKTC Dışişleri Bakanı Özersay: Kapalı Maraş ile statükoya çomak soktuk

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 11:39 
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