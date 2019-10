KKTC Dışişleri Bakanı Özersay New York temaslarını değerlendirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, geçen hafta New York'a gerçekleştirdikleri ziyaret kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri ve bazı uluslararası örgüt temsilcileriyle görüştüklerini belirterek, Kıbrıs Türkü'nün sesini farklı platformlarda duyurmak istediklerini ifade etti.

Bakan Özersay'ın Genel Başkanı olduğu Halkın Partisi'den (HP) yapılan açıklamada, Özersay'ın New York temasları hakkında değerlendirmelere yer verildi.

New York ziyareti kapsamında Birleşmiş Milletler'de (BM) Genel Sekreter Yardımcıları ve diğer bazı uluslararası örgüt yetkilileriyle çok sayıda görüşme yaptıklarını kaydeden Özersay, Kıbrıs Türkü'nün sesini farklı platformlarda duyurmaya çalıştıklarını, bakanlık olarak uluslararası temaslarını daha da artıracaklarını vurguladı.

Özersay, BM ile Kıbrıs'ta pek çok konuda ilişki kuran ve iki taraf arasındaki çeşitli sorunları çözüme kavuşturma yetkisine Dışişleri Bakanlığı'nın sahip olduğunu hatırlattı.

KKTC'nin iki uluslararası örgüte gözlemci üye olduğunu ifade eden Özersay, bunların Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olduğunu kaydetti.

İİT ve EİT'nin merkezlerinin New York olmamasına rağmen senede bir defa Dışişleri Bakanları Toplantısını New York'ta yaptıklarını anımsatan Özersay, "Sözünü ettiğim toplantılara davet edildim ve Kıbrıs Türk Devleti'nin Dışişleri Bakanı olarak bu toplantılara katılmak üzere New York'a gittim." ifadesini kullandı.

Özersay, KKTC tanınmasa dahi KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın BM ile ilişkiyi yürüten devlet kurumu olduğuna dikkati çekerek, BM ile ara bölgeyi, ara bölgedeki sınır uyuşmazlıklarını, BM Barış Gücü'nün KKTC'deki bazı faaliyetlerini ve iki taraf arasında BM Barış Gücü aracılığıyla yürütülen ilişki gibi konularda esas sorumluluğun Dışişleri Bakanlığı'nda olduğunu belirtti.

BM ile bu konuları ele almak için New York'a gittiğini kaydeden Özersay, EİT ve İİT gibi uluslararası örgütlere üye olan ülkelerin temsilcileriyle ikili bazı görüşmeler yaptığını ve o örgütlerin yılda bir kez yapılan toplantısında KKTC'yi temsilen konuşma yaptığını vurguladı.

"BM Barış Gücü bağlamında ne yapacağımızı konuştuk"

Bakan Özersay, şunları kaydetti:

"Bunun yanında BM ile BM Barış Gücü bağlamında ne yapacağımızı konuştuk. BM Genel Sekreteri'nin siyasi işlerden ve Barış Gücü operasyonlarından sorumlu iki yardımcısıyla bir araya geldim. BM binasındaki kendi ofislerinde yapılmış resmi görüşmelerdir bunlar. Siyasi işlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı'yla Kıbrıs meselesini de konuştuk. Kıbrıs Türk tarafının duyduğu rahatsızlığı da kendisiyle paylaştık. Rum tarafının çözüm konusundaki isteksiz tavrının neden kaynaklandığına, ne yapılması gerektiğine, uluslararası toplumun sorumluluğunun ne olduğuna ilişkin görüşlerimizi de paylaştık. Bu ve buna benzer temasları yapma imkanı veren çok yararlı bir ziyaretti."

Kıbrıs meselesinde gelinen noktayı da değerlendiren Özersay, tarafların çözüme dair iradesinin aynı yönde olmadığının altını çizdi.

Üçlü ya da beşli görüşmelerin yapılabileceğini ama görüşmelerin bir bandın üzerinde yapılan patinaja döndüğünü belirten Özersay, artık bu gerçekle yüzleşmek gerektiğini dile getirdi.

"Çözümün olmasını samimiyetle istiyorum"

"Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözümün olmasını gerçekten samimiyetle istiyorum." ifadesini kullanan Özersay, tarafların oturup anlaşmasını ve bu işin anlaşmazlık noktasında kalmamasını istediğini belirtti.

Özersay, "Bunun için oturup müzakere etmeye, diyalog kurmaya ihtiyaç vardır. Eğer bir şey çıkmayacağını bilerek görüşmeye devam edelim dersek statükoya hizmet ederiz. İçinde bulunduğumuz durum sorgulanmamaya başlar, herkes bu durumu kanıksar." değerlendirmesinde bulundu.