KKTC Dışişleri Bakanlığı: "Eastmed projesi, provokatif çabaların yeni bir ürünüdür" - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC Dışişleri Bakanlığı: 'Eastmed projesi, provokatif çabaların yeni bir ürünüdür' - Son Dakika

KKTC Dışişleri Bakanlığı: "Eastmed projesi, provokatif çabaların yeni bir ürünüdür"

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, "Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı" (Eastmed) projesinin, Türkiye ve Kıbrıs Türk halkını yok sayan ve provokatif çabaların yeni bir ürünü olduğu değerlendirmesinde bulundu.

KKTC Dışişleri Bakanlığı:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, "Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı" (Eastmed) projesinin, Türkiye ve Kıbrıs Türk halkını yok sayan ve provokatif çabaların yeni bir ürünü olduğu değerlendirmesinde bulundu.

KKTC Dışişleri Bakanlığı İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında dün imzalanan, İsrail doğal gazının deniz altından boru hattı ile Kıbrıs, Girit Adası ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaştırılmasını öngören "Eastmed" projesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Eastmed projesi, Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye'yi bölgesel enerji denkleminin dışına itmeye yönelik düşmanca ve provokatif çabaların yeni bir ürünüdür." ifadesine yer verildi.

Projenin ekonomik akılla örtüşüp örtüşmediğinin birincil önemi haiz olmadığının altı çizilirken, bu tür faaliyetlerde takınılan tavır ve yaklaşımın daha önemli olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, Kıbrıs Türklerini sürekli dışlayan, her alanda izole etmeye çalışan GKRY'nin bu faaliyetlerinin, Ada'nın geleceğini yakından ilgilendiren konularda Kıbrıslı Türklerin söz hakkı olmadığı ve Ada'ya dair tek yanlı kararlar verebileceklerini yansıtan bencil bir zihniyetin dışa vurumu olduğu belirtildi.

GKRY lideri Nikos Anastasiadis'in yaptığı açıklamalarla niyetini bir kez daha belli ettiğine işaret edilen açıklamada, GKRY'nin niyetinin Kıbrıslı Türkleri yok sayarak, egemenlik iddiasıyla Ada'nın tek sahibiymiş gibi hareket etmek olduğuna vurgu yapıldı.

"Egemenlik tek yanlı olarak bir tarafça kullanılamaz"

Açıklamada, "Kıbrıs Rum liderliğinin bu faaliyetleri, Kıbrıs sorununun çözümüne dair samimiyetsiz olduklarını ve aslında müzakere ve onun içerisinde yer alan süreçleri de adeta bir paravan ve sahne olarak kullandıklarını çok net şekilde ortaya koymaktadır." ifadelerine yer verildi.

Gelinen aşamada Rumların, Kıbrıslı Türkleri eşit ortak olarak kabul etmediği ve onların haklarını, sürekli engelledikleri çözümden sonraya atma gayreti içerisinde olduğuna işaret edilerek Kıbrıs Türklerinin eşitliğinden, egemenliğinden ve haklarından taviz vermeyeceği, aynı zamanda bunları yok sayanlara da boyun eğmeyeceği kaydedildi.

"Bu Ada'da çeşitli çözüm planlarında da ortaya konduğu üzere egemenlik eşit şekilde iki halktan kaynaklanmaktadır ve bu egemenlik tek yanlı olarak bir tarafça kullanılamaz." değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, dün imzalanan Eastmed boru hattı projesinin maliyetinden dolayı, izlenim yaratmaktan öteye gidemeyeceği de ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İran-ABD gerilimine Türkiye'den ilk yorum: Derin endişe duyuyoruz Türkiye'ye 'Supercharger'lar geliyor: Tesla 10 ayrı noktada hızlı şarj istasyonu kuracak AB'den Libya tezkeresi açıklaması: Endişe verici Özbekistan ile ilişkiler gelişiyor: Türkiye'de baharat markası kuruluyor

Son Dakika Haberleri
21:18 Çanakkale'deki arazi anlaşmazlığı kavgasında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
21:18 Muğla'da yaşlı kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
21:16 Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Irak'a seyahat' uyarısı - Son Dakika
21:16 Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'yla görüştü - Son Dakika
21:10 15 Temmuz ailelerinin gözyaşları sel oldu - Son Dakika
20:48 ABD'nin Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdiği iddia edildi - Son Dakika
20:42 Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 21:20:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC Dışişleri Bakanlığı: "Eastmed projesi, provokatif çabaların yeni bir ürünüdür" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]