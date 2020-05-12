KKTC Dışişleri Bakanlığı: Hak ve çıkarlarımızdan ödün vermeyeceğiz - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC Dışişleri Bakanlığı: Hak ve çıkarlarımızdan ödün vermeyeceğiz - Son Dakika

KKTC Dışişleri Bakanlığı: Hak ve çıkarlarımızdan ödün vermeyeceğiz

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum liderliğinin bölge dışı devletlerle müşterek bildiri yayınlamakla kendilerinin hak ve çıkarlarından ödün vermeyeceklerini bildirdi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı: Hak ve çıkarlarımızdan ödün vermeyeceğiz, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum liderliğinin bölge dışı devletlerle müşterek bildiri yayınlamakla kendilerinin hak ve çıkarlarından ödün vermeyeceklerini bildirdi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, dün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan, Mısır, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanları'nın Doğu Akdeniz'e ilişkin gerçeklerden yoksun, izlenim yaratmaya yönelik ve bütünüyle siyasi bir ortak bildiri yayımladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, GKRY'nin Doğu Akdeniz'deki doğal zenginliklerin Kıbrıs'taki iki taraf ve bölgedeki diğer aktörler arasında iş birliği ve karşılıklı ekonomik bağımlılığa dönüştürülerek bölge istikrarına hizmet etmesini sağlamak yerine, birlikte hareket ettiği ve bölgede söz sahibi dahi olmayan ülkelerle KKTC ve Türkiye aleyhine yanlış algılar ve oldu-bittiler yaratma çabası içerisinde olduğu kaydedildi.

Rum kesiminin Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin bölgedeki haklarını gasbetmek ve çıkarlarına halel getirmek gayretinde ısrar ettiği ifade edilen açıklamada, bu tür hak ve uluslararası hukuktan yoksun bilindik çabaların, KKTC'yi, Doğu Akdeniz bölgesindeki hak ve çıkarlarını tüm tehditler karşısında Türkiye ile iş birliği içerisinde korumaya devam etmekten alıkoyamayacağı vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"GKRY, Doğu Akdeniz bölgesinde güven ve istikrara hizmet etmek istiyorsa, öncelikle maksimalist, tahakkümcü ve tek taraflı politikalarından vazgeçerek Kıbrıs Türk halkının Ada ve bölgedeki eşit hak ve çıkarlarını tanımalı, buna göre davranmalıdır. GKRY'nin Doğu Akdeniz'deki öncelikli muhatabı ve diyalog ve diplomasi içerisinde olması gereken taraf Kıbrıs Türk tarafıdır. GKRY bu gerçeği idrak etmediği ve buna göre davranmadığı sürece Doğu Akdeniz'de istikrar ve güven sağlamak arzusundan bahsetmesi samimiyetsizliktir."

Kıbrıs Türk tarafının, Ada ve Doğu Akdeniz bölgesinde eşit ve ortak haklara sahip taraflara birçok kez iş birliği çağrısı yaptığı ve öneri sunduğu hatırlatılan açıklamada, hidrokarbon kaynakları konusunda 13 Temmuz 2019 tarihli işbirliği önerisinin halen geçerli olduğunu vurgulandı.

"Kıbrıs Rum liderliği yanılgı içerisindedir"

GKRY'nin Ada'nın ve bölgenin güven ve istikrarına hizmet etmeyen tek taraflı adımlarından derhal vazgeçmesi ve Ada'daki tek, bölgedeki ise en öncelikli muhatabı olan Kıbrıs Türk tarafıyla iki halkın Doğu Akdeniz'deki eşit hak ve çıkarları konusunda bir iş birliğine gitmesinin tek yol olduğuna vurgu yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Kıbrıs Rum liderliği bu bölgeye dahil olmayan, bu bölgeyi bilmeyen, bu bölgedeki hassasiyetlerden bihaber olan bölge dışı devletlerle müşterek bildiri yayınlamakla hak ve çıkarlarımızdan ödün vereceğimizi sanıyorsa büyük bir yanılgı içerisindedir."

Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 10:38 Kaynak: AA


Son Dakika

Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti Acun Ilıcalı, "Türkiye'ye dönüyor, karantinada kalacak" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi Reklam karşılığında babasının mezar taşını yaptırdığı söylenen fenomen Murat Övüç, kendisini savundu Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı Mesleği için canını tehlikeye attı! Ünlü oyuncu canlı canlı gömüldü
Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma Kameranın açık olduğunu unutan dekandan tepki çeken sözler: Kızların resimlerini görüyoruz böylece, çaktırma         
00:47
Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Esra Erol doğum günü sürprizi ile canlı yayında gözyaşlarına boğuldu         
00:37
Girdikleri evlerde ziyafet çeken hırsızları bıraktığı deliller yakalattı Girdikleri evlerde ziyafet çeken hırsızları bıraktığı deliller yakalattı         
00:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği bomba üretim ve dolum tesisi için ilk adım atıldı         
00:14
Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti         
00:10
Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri herkesi duygulandırdı         
00:03
Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti Survivor 2020'de Ersin Korkut, sağlık sorunları nedeniyle adaya veda etti         
23:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videolu mesaj ile Hemşireler Günü'nü kutladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, videolu mesaj ile Hemşireler Günü'nü kutladı         
23:39
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Tedbir alınırsa liglerin başlaması problem yaratmaz Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Tedbir alınırsa liglerin başlaması problem yaratmaz         
23:30
Tüfek kazayla ateş alınca 15 yaşındaki Kadirhan, hayatını kaybetti Tüfek kazayla ateş alınca 15 yaşındaki Kadirhan, hayatını kaybetti         
23:24
Kamyonetin çarptığı otomobil evin bahçesine uçtu: 2 ölü, 3 yaralı Kamyonetin çarptığı otomobil evin bahçesine uçtu: 2 ölü, 3 yaralı         
23:17
Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse: Almanya'da yeniden oynamayı hayal ediyorum Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse: Almanya'da yeniden oynamayı hayal ediyorum         
23:11
Düzce Valiliği, kuş gribiyle ilgili uyarı yayınladı: Kanatlı hayvanları risk ortadan kalkana kadar dışarı çıkarmayın Düzce Valiliği, kuş gribiyle ilgili uyarı yayınladı: Kanatlı hayvanları risk ortadan kalkana kadar dışarı çıkarmayın         
23:08
AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti AVM'leri bir günde 1 milyon 226 bin kişi ziyaret etti         
22:57
Portekiz'de lig maçları 4 Haziran'da yeniden start alıyor Portekiz'de lig maçları 4 Haziran'da yeniden start alıyor         
22:52
Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaş, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı Mantar toplarken yaralanan 65 yaşındaki vatandaş, kurtarıldıktan sonra ceza yazıldı         
22:45
Koronavirüs süreci Demet Akalın'ı olumsuz etkiledi: Vergimi ödemedim, ödeyemem Koronavirüs süreci Demet Akalın'ı olumsuz etkiledi: Vergimi ödemedim, ödeyemem         
22:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin tökezlemesini bekleyenleri bir kez daha üzeceğiz         
22:33
Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır, transferin en gözde 100 futbolcusu arasına girdi Trabzonsporlu kaleci Uğurcan Çakır, transferin en gözde 100 futbolcusu arasına girdi         
22:25
Fatih Terim, görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın yerine Selçuk İnan'ı düşünüyor Fatih Terim, görevinden istifa eden Hasan Şaş'ın yerine Selçuk İnan'ı düşünüyor         
22:05
Sağlık Bakanı Koca, fotoğraf paylaşıp uyardı: Virüs maskeye rağmen bulaşabilir Sağlık Bakanı Koca, fotoğraf paylaşıp uyardı: Virüs maskeye rağmen bulaşabilir         
22:05
Esed destekçileri, ABD askerlerinin yolunu keserek geçişlerini engelledi Esed destekçileri, ABD askerlerinin yolunu keserek geçişlerini engelledi         
22:02
ABD'de 100'e yakın çocuk koronavirüs bağlantılı hastalığa yakalandı ABD'de 100'e yakın çocuk koronavirüs bağlantılı hastalığa yakalandı         
21:56
Esenyurt'taki cinayetlerin sırrı çözüldü! Damat, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp cesetlerini buzdolabında saklamış Esenyurt'taki cinayetlerin sırrı çözüldü! Damat, kayınvalidesi ve kayınpederini öldürüp cesetlerini buzdolabında saklamış         
21:34
Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu Survivor'da yarışan Sercan Yıldırım en çok görüntülenen 17. futbolcu oldu         
21:29
"Aracı gönderdi" tartışması büyüyor! HDP'li Önder, "İddianı ispatla" diyen İYİ Parti'ye yanıt verdi         
21:28
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yarın 4 saatliğine dışarıya çıkacak çocuklara önemli uyarılar Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yarın 4 saatliğine dışarıya çıkacak çocuklara önemli uyarılar         
21:14
ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporunda dikkat çeken detay: Türkiye'nin çıkarılması riskleri daha da artıracak ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporunda dikkat çeken detay: Türkiye'nin çıkarılması riskleri daha da artıracak         
21:02
Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı Ünlüler, koronavirüsten en çok etkilenen New York için bir saatte 115 milyon dolar topladı         
21:00
Galatasaray, Kadıköy'de kazandığı şampiyonluğu hatırlatarak Fenerbahçe'ye gönderme yaptı Galatasaray, Kadıköy'de kazandığı şampiyonluğu hatırlatarak Fenerbahçe'ye gönderme yaptı         
20:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2020 05:17:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC Dışişleri Bakanlığı: Hak ve çıkarlarımızdan ödün vermeyeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]