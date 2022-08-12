KKTC: "GKRY, Ada'da iki devletin var olduğu gerçeğinin kabul edilmesinden rahatsız oluyor" - Son Dakika
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KKTC: "GKRY, Ada'da iki devletin var olduğu gerçeğinin kabul edilmesinden rahatsız oluyor"

12.08.2022 13:03
KKTC: "GKRY, Ada'da iki devletin var olduğu gerçeğinin kabul edilmesinden rahatsız oluyor"

KKTC Dışişleri Bakanlığı, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye'deki görüşmesinin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) gelen tepkilere ilişkin, Rumların Ada'da iki devletin var olduğu gerçeğinin kabul edilmesinden rahatsızlık duyduğunu belirtti.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Türkiye'deki görüşmesinin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) gelen tepkilere ilişkin, Rumların Ada'da iki devletin var olduğu gerçeğinin kabul edilmesinden rahatsızlık duyduğunu belirtti.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, Tatar-Aliyev görüşmesinin ardından GKRY Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamayı yazılı yanıtladı.

Açıklamada, "Rum Dışişleri Bakanlığının, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklama, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Ada'nın tek temsilcisi olmadığı ve Ada'da iki devletin var olduğu gerçeğinin kabul edilmesinden ne denli rahatsız olduğunu göstermektedir." ifadeleri yer aldı.

GKRY'nin Ada'daki statükoyu koruma ve Kıbrıs Türk halkını insanlık dışı izolasyonlar altında yaşatma politikası güttüğünün bu açıklamayla bir kez daha su yüzüne çıktığı kaydedilen açıklamada, bunun, AB üyeliğini dahi bir tehdit unsuru olarak kullanmaya cesaret eden ve modası geçmiş bir politika olduğuna değinildi.

Açıklamada, "Kıbrıs Türk halkına yaşam alanı bırakmamak için kötü niyetli her yola başvuran GKRY'ne rağmen KKTC, ana vatan Türkiye ile davasına sahip çıkarak, uluslararası toplum içerisindeki haklı yerini almak için mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadeleri de kullanıldı.

Görüşme Konya'da oldu

Tatar ile Aliyev, 9 Ağustos'ta Konya'da bir araya gelmişti.

Görüşmede, Aliyev'e Kıbrıs konusunda bilgi veren Tatar, Türkiye ile uyum içinde bir politika yürüttüklerini söylemişti.

Tatar, görüşmenin son derece samimi bir ortamda geçtiğini kaydederek, iki ülke arasındaki karşılıklı münasebetlerin gelişmesi için değerlendirmelerde bulunulduğunu da vurgulamıştı.

YORUMLAR
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Kıbrıs Rum kesimi, Aliyev-Tatar görüşmesinden rahatsız oldu Kıbrıs Rum kesimi, Aliyev-Tatar görüşmesinden rahatsız oldu 'İHA VE SİHA'LARIN UÇMASINI İSTEMİYORLAR' 'İHA VE SİHA'LARIN UÇMASINI İSTEMİYORLAR'
Kaynak: AA

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC: 'GKRY, Ada'da iki devletin var olduğu gerçeğinin kabul edilmesinden rahatsız oluyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: KKTC: "GKRY, Ada'da iki devletin var olduğu gerçeğinin kabul edilmesinden rahatsız oluyor" - Son Dakika
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