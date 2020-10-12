"Rum faşistlerin provokasyonu bu kez cezasız kalmamalı" - Son Dakika

"Rum faşistlerin provokasyonu bu kez cezasız kalmamalı"

12.10.2020 19:05

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından dün gece Derinya Sınır Kapısı'nda yapılan provokasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Rum faşistlerin provokasyonu bu kez cezasız kalmamalı" denildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı tarafından dün gece Derinya Sınır Kapısı'nda yapılan provokasyona ilişkin yapılan açıklamada, "Rum faşistlerin provokasyonu bu kez cezasız kalmamalı" denildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Derinya Sınır Kapısı'nda dün gece toplanan Rum Anorthosis futbol takımının taraftar grubu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Maraş'ı açmasına tepki göstererek eylem düzenlemişti. Eylemciler, ellerindeki Yunanistan bayrakları ile "Kıbrıs Yunandır" şeklinde slogan atarak, yaktıkları hava fişekleri KKTC tarafına atmaya çalışmış, Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki ara bölgede yangın çıkarmıştı.

KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığından dün gece yaşanan olaylarla ilgili yapılan açıklamada, "Rum faşistlerin provokasyonu bu kez cezasız kalmamalı" ifadeleri kullanılarak, Rum tarafının yaşanan olaylarla ilgili failler hakkında yasal işlem yapması istendi.

Açıklamada, "Kıbrıs Derinya Kara Sınır Kapısı'nda 11 Ekim 2020 akşamı aşırı milliyetçi ve şoven örgüt mensuplarının Rum polisi nezaretinde barikatları kırarak ara bölgeye geçmesi ve ellerindeki meşaleler ile havai fişekleri bölgeye atmak suretiyle yangın çıkarması kabul edilemezdir. Rum yetkililerin bugün yaptıkları kınama açıklamaları, bundan önce meydana gelen benzer nitelikteki olaylara ilişkin açıklamaları hatırlatmaktadır. Medya aracılığıyla Rum polisinin önünde cereyan ettiği açıkça görülen mezkur olayla ilgili olarak kimlik tespit çalışmalarının halen devam ettiği yönündeki açıklamalar trajikomiktir. Rum polisinin bundan önce meydana gelen olaylarda sadece kısa süreli tutuklama yapması ve sözde delil yetersizliği bahanesiyle kışkırtıcı eylemlere karışanlara yönelik gerekli işlemleri yerine getirmemesi, bu olaylara karışanları teşvik etmektedir. Aynı sahne dün akşam da kurulmuş, Rum polis engelini kolayca aşan, ellerinde Yunan bayrakları bulunan faşist grup emellerine yine polis nezaretinde ulaşmış ve gösterinin ardından herhangi bir yaptırım ile karşılaşmadan olay yerinden kolaylıkla ayrılabilmiştir. Bu olay Birleşmiş Milletler nezdinde protesto edilmiş ve gerekli girişimlerin yapılması istenmiştir" denildi.

RUM FAŞİSTLER 13-17 EKİM'DE PROVOKASYONLARINA DEVAM EDECEK

Rum faşistlerin 13 ve 17 Ekim tarihlerinde Derinya ve Lefkoşa'da yine aynı provokasyonları yapacağı bilgisinin alındığı belirtilen açıklamada, "Buna ilaveten Rum medyasında da duyurulduğu üzere 13 Ekim 2020 tarihinde Lefkoşa'da, 17 Ekim 2020 tarihinde ise Derinya'da motosikletli grupların katılımıyla yine aynı mahiyette düzenlenecek gösterilere katılmaları yönünde Rum halkına faşist örgütlerce çağrılar yapılmaktadır. Bakanlığımız, bahse konu iki gösteriye de katılacak aşırı grupların kara sınır kapılarına yaklaştırılmaması ve Rum tarafı için samimiyet testi olacak bu konuda Rum yönetimince gerekli önlemlerin alınması hususlarında çaba göstermesi için Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne gerekli telkinde halihazırda bulunmuştur" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Rum faşistlerin provokasyonu bu kez cezasız kalmamalı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Başbakan, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika 'Rum faşistlerin provokasyonu bu kez cezasız kalmamalı' - Son Dakika


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