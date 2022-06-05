KKTC Dışişleri Bakanlığından Rum kesimi ile İsrail'in gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikata kınama Açıklaması - Son Dakika
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KKTC Dışişleri Bakanlığından Rum kesimi ile İsrail'in gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikata kınama Açıklaması

05.06.2022 00:08
KKTC Dışişleri Bakanlığından Rum kesimi ile İsrail'in gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikata kınama Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile İsrail'in gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatı kınadı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile İsrail'in gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "GKRY ile İsrail tarafından, bölgedeki gerginliğin artması pahasına Agapinor 2022 isimli askeri tatbikat gerçekleştirilmesini kınıyoruz." ifadesi yer aldı.

GKRY'nin, silahlanma ve askeri faaliyetleri ile diğer tek yanlı eylemlerini her geçen gün artırdığı belirtilen açıklamada, Rum tarafının, askeri faaliyetleriyle iki halk arasında güven tesisiyle ilgilenmediğini ve bunun tesis edilmesine ilişkin açıklamalarının kamuoyunu yanıltmaktan başka bir amacı olmadığını açıkça ifşa ettiği kaydedildi.

Açıklamada "İsrail ve diğer ilgili ülkelerin Rum tarafı ile kurdukları askeri ilişkiler ve gerçekleştirdikleri tatbikatlar, Rum tarafının bu faaliyetlerine destek vermekten başka anlama gelmemektedir. Bu tür faaliyetler bölgede ihtiyaç duyulan istikrar ve huzur ortamının kurulmasını engelleyen unsurlardır. İsrail ve ilgili tüm ülkelerden GKRY'nin kışkırtıcı politikalarına destek vermekten vazgeçmelerini ve Rum tarafını iki devletin egemen eşitliği temelinde bir çözüm bulması yönünde cesaretlendirmelerini bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

GKRY'nin, tatbikatlar dahil KKTC aleyhine sürdürdüğü askeri faaliyetlerin, garantör ülke ve ana vatan Türkiye ile KKTC'nin hak ve çıkarlarını kesintisiz savunmayı gerektirdiğine değinilen açıklamada, bu konuda KKTC'nin kararlılığı olduğuna vurgu yapıldı.

Agapinor 2022 isimli askeri tatbikat, İsrail ordusu ile Rum Milli Muhafız Ordusu tarafından büyük oranda Rum kesiminin hakimiyet sahasında 29 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

Tatbikatın, GKRY ile İsrail arasındaki bugüne kadarki en büyük askeri tatbikat olduğu da belirtilmişti.

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Kaynak: AA

Kıbrıs, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KKTC Dışişleri Bakanlığından Rum kesimi ile İsrail'in gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikata kınama Açıklaması - Son Dakika

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