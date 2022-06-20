KKTC Dışişleri Bakanlığından, Rum Yönetimi'ne terör örgütü PKK tepkisi Açıklaması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) gerçekleştirilen askeri tatbikata terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmadan önce kullandığı Rum pasaportunda ismi yer alan Lazaras Mavros'un katılmasına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Teröristbaşı Abdullah Öcalan yakalandığı zaman üstünde bulunan sahte Rum pasaportunda ismi yer alan Lazaras Mavros, GKRY'deki askeri tatbikatta hiç çekinmeden silah tutarken boy göstermiştir." ifadeleri yer aldı.

Rum tarafının son dönemde, papazlara silah talimi yaptırdığı da hatırlatılan açıklamada, Rumların kışkırtıcı askeri faaliyetleri kapsamındaki bu hareketi şiddetle kınandı.

Açıklamada, " Türkiye'de yıllardır binlerce kardeşimizin canına kıyan eli kanlı terör örgütü PKK'ya verilen destek, Rum tarafının 'Düşmanımın düşmanı dostumdur' politikası güttüğünün açık bir göstergesidir. Türkiye'nin ulusal çıkarlarına zarar vermeyi amaçlayan ve Türk düşmanlığını perçinlemek için elinden geleni yapan Rum yönetiminin, barış ve huzur içinde bir gelecek inşa etme yönündeki söylemlerinin sadece samimiyetsiz ifadelerden ibaret olduğu anlaşılmaktadır." değerlendirmesine yer verildi.

GKRY'nin meydan okuyan bu tutumunun sadece bölgedeki huzur ve istikrarı bozmakla kalmadığına dikkat çekilen açıklamada, bu durumun, taraflar arasındaki güvensizliği de derinleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, "KKTC, Ada'daki güvenliğinin yegane koruyucusu olan ana vatan Türkiye'nin desteği ile Kıbrıs Türk halkının siyasi hak ve çıkarlarını koruma kararlılığındadır." ifadeleri de yer aldı.