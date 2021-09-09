KKTC Dışişleri, Rum vekilin "Dipkarpaz Rum okullarında okutulan kitapların sayfalarının yırtıldığı" iddiasını yalanladı Açıklaması - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bir milletvekilinin "Dipkarpaz Rum okullarında okutulan kitapların sayfalarının yırtıldığı" iddiasını yalanlayarak kınadı.

Dışişleri Bakanlığından, Rum milletvekilinin iddiasıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün anlatıldığı bölümün yer aldığı sayfanın Güney Kıbrıs'ta orta eğitimde kullanılan bir kitaptan yırtılması ve daha sonra kitabın 'uygunsuz' değerlendirilerek tümden toplatılmasına ilişkin bir Rum milletvekili tarafından yapılan açıklamada yer alan, 'Dipkarpaz Rum okullarında okutulan kitapların sayfalarının yırtıldığına' ilişkin yalan ifadeleri şiddetle kınıyoruz." denildi.

"Tarihteki kendi kara lekelerini örtme maksatlı iftira ve yalana varan ifadelerini kendilerine iade ederiz"

Rum yetkililerin hedef şaşırtarak ve yalan beyanlarla kendi ırkçı faaliyetlerini Kıbrıs Türk tarafına mal etmeye çalışmasının, Rum tarafının bilinen çarpık zihniyetinin en bariz örneği olduğu kaydedilen açıklamada, uzun yıllardır KKTC'de faaliyet gösteren Dipkarpaz'daki Rum okullarında okutulan ders kitaplarına ilişkin bu tarz bir yaklaşımı Kıbrıs Türk tarafının hiçbir zaman göstermediği vurgulandı.

Açıklamada, "Aksine, tüm iyi niyetiyle okutulan kitaplara ilişkin olarak daima yapıcı bir yaklaşım sergilemiştir. Bir ülkenin geleceği olan gençlere ırkçılık aşılamak için uğraş veren bir yönetimle karşı karşıya bulunmaktayız. Rum yetkililerin, tarihteki kendi kara lekelerini örtme maksatlı iftira ve yalana varan ifadelerini kendilerine iade ederiz." ifadeleri kullanıldı.