KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı: "Türkiye ve KKTC dışında bütün ülkelerin ortak bir paydası var o da Türkiyesiz bir Doğu Akdeniz nasıl inşa... - Son Dakika

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı: "Türkiye ve KKTC dışında bütün ülkelerin ortak bir paydası var o da Türkiyesiz bir Doğu Akdeniz nasıl inşa ederiz, bu zenginliklerden Türkiye'yi nasıl faydalandırmayız, Türkiye'yi nasıl dışarda bırakırız. Bunun hesabı içindeler"

-(East Med projesi)"7 milyar dolarlık bir proje. Bunu uygulamaya koydular. Oysa Türkiye'yle hareket etseler, çok daha ucuz bir şekilde doğal gazı Avrupa'ya ulaştırma imkanı bulabilecekler"

-"Türkiye, Doğu Akdeniz'de güçlü bir aktör olduğunu bir kez daha ortaya koydu ve Türkiyesiz herhangi bir hamlenin yapılamayacağını tüm dünyaya bütün çıplaklığıyla gösterdi"

İSTANBUL - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, İstanbul'da düzenlenen 4. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi kapsamında gerçekleştirilen özel oturumda konuşma yaptı