Son Dakika Haberleri: KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, "Buradan Rumlara seslenmek istiyorum.
Son Dakika Güncel KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, 'Buradan Rumlara seslenmek istiyorum.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, "Buradan Rumlara seslenmek istiyorum.

44 dakika önce

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, "Buradan Rumlara seslenmek istiyorum.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy,

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, "Buradan Rumlara seslenmek istiyorum. Kıbrıs Türk halkı, Türkiye'nin garantisinden asla vazgeçmeyecektir. Bu garantiden Rumlar da faydalanmaktadır" dedi. - ANKARA

Ekonomi, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:19 Kaynak: İHA
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