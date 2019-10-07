KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, "Buradan Rumlara seslenmek istiyorum.
44 dakika önce
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, "Buradan Rumlara seslenmek istiyorum.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:19 Kaynak: İHA
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, "Buradan Rumlara seslenmek istiyorum. Kıbrıs Türk halkı, Türkiye'nin garantisinden asla vazgeçmeyecektir. Bu garantiden Rumlar da faydalanmaktadır" dedi. - ANKARA
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