KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bakan Taçoy, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerden üç ayrı fotoğrafı oyladı.

Haber kategorisinde Behçet Alkan'a ait "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" isimli fotoğrafı oylayan Taçoy, yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde ise Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" isimli fotoğrafını seçti.

Taçoy, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu belirterek emeği geçen tüm AA foto muhabirleri ve muhabirlerini tebrik etti.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Ekonomi, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:03 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Soru önergesini yanıtlayan Enerji Bakanı: Doğal gaz, olması gerekenden yüzde 59 daha ucuz
Bakan Gül: Milletvekillerinin daha çok çalışması gerekecek "Birader sen öğretmen misin?" çıkışıyla tepki çeken Konya Valisi, camiye ayakkabıyla girdi Son dakika: Ölümüne şırıngalı çikolatanın sebep olduğu iddia edilen Mert Yağız'ın okulundaki yöneticiler açığa alındı

Son Dakika Haberleri
17:29 Şırnak Valisi Pehlivan AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
17:28 30. Uluslararası GAPSHOES Fuarı açıldı - Son Dakika
17:28 Siirt'te hayat 'kitap' için durdu - Son Dakika
17:28 Sorgun'a inen yaban domuzu kamerada - Son Dakika
17:28 Antalya valisi münir karaloğlu meteorolojiden verilen kırmızı uyarı hakkında açıklama yaptı 2 - Son Dakika
17:19 Son Dakika: İran'dan Türkiye'ye giren terörist HDP'li ilçe başkanı ile yakalandı - Son Dakika
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Son Dakika
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Son Dakika
16:44 İş insanı Ali Ağaoğlu'na "hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis istendi - Son Dakika
16:33 Kanser sebebiyle ölen hastane çalışanı kadının cenazesi 8 yıl sonra toprağa verildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 17:29:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]