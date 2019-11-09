Son Dakika Haberleri: KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy'dan Rumlara uyarı
Son Dakika Politika KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy'dan Rumlara uyarı

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy'dan Rumlara uyarı

6 saat önce

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Rumların doğal gaz işletmesi konusunda Amerikan, İsrail, İngiliz ve Hollandalı şirketlerle anlaşma yapmasına sert tepki göstererek Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis'i uyardı.

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy'dan Rumlara uyarı, System.String[]

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Rumların doğal gaz işletmesi konusunda Amerikan, İsrail, İngiliz ve Hollandalı şirketlerle anlaşma yapmasına sert tepki göstererek Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis'i uyardı.


KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Rumların doğal gaz işletmesi konusunda Amerikan, İsrail, İngiliz ve Hollandalı şirketlerle anlaşma imzalanmasına sert tepki gösterdi. Taçoy, "İmzalar, Kıbrıs'ta barış ve huzura hizmet etmeyecektir" dedi.


Sosyal medya hesabında, Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis'i de etiketleyen Taçoy, "Dinle Yorgos bu imzalar, Kıbrıs'ta barış ve huzura hizmet etmeyecektir. Kıbrıslı Türklerin haklarını gasp ederek, bir sonuç elde edemeyeceğinizi öğrenin. Doğu Akdeniz'de, oldu-bitti tavrınızdan vazgeçin. Buna izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

Ekonomi, Kıbrıs, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 09:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pekcan'dan sicil affı sinyali: Tekrar gündeme getiririz
Sünnet düğünündeki görüntüler sonrası haklarında soruşturma başlatılan dansözler ifade verdi Sokak ortasında soyunan İsveçli turist, polis ekiplerine zor anlar yaşattı Haluk Levent'in siyanürden öldükleri düşünülen aileyle ilgili yorumu tepki çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 15:51:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy'dan Rumlara uyarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]