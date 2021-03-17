KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile ASELSAN arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile ASELSAN arasında iş birliği protokolü imzalandı

17.03.2021 18:18
KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile ASELSAN arasında iş birliği protokolü imzalandı, System.String[]

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile ASELSAN arasında KKTC'de enerji alanındaki sorunlara çözüm için iş birliği protokolü imzalandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile ASELSAN arasında KKTC'de enerji alanındaki sorunlara çözüm için iş birliği protokolü imzalandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile ASELSAN arasında KKTC'de enerji alanındaki sorunlara çözüm için AR-GE çalışmalarını başlatacak iş birliği protokolü imzalandı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) Güzelyurt yerleşkesinde gerçekleşen imza töreni öncesi konuşma yapan KKTC Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, ASELSAN'ın Türkiye'nin teknoloji alanında dünyaya meydan okumasında cesaret veren bir dünya markası olduğunu ifade etti. Arıklı, ODTÜ'nün üniversiteler arasında bir marka ve kalite sembolü olduğuna işaret ederek, ODTÜ'nün KKTC'de başta KALTEV ve TEKNOPARK çalışmaları ile bilgi ve teknolojiye dayalı yatırımlara öncülük yapacağına inandığını belirtti.

"KKTC'NİN ÖNÜ AÇILACAK"

Arıklı, ASELSAN'ın KKTC'de faaliyet gösterip özellikle enerji sahasında işbirliği çalışmaları yapmasının önemine vurgu yaptı. Ülkedeki teknolojik eksikliklerden dolayı güneş enerjisinden yeterince faydalanılamadığını ifade eden Arıklı, eksikliklerin nasıl giderileceği konusunda yapılacak çalışmalarla KKTC'nin önünün açılacağını ve işbirliği sayesinde enerji açığının kapanmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Arıklı'nın konuşmasının ardından ASELSAN Entegrasyon ve Otomasyon Müdürü Uğur Türkoğlu ve ASELSAN Kıbrıs İleri Teknolojiler Araştırma Program Müdürü Ersel Ercek tarafından yapılan enerji sistemleri ve akıllı şebekeler, KKTC elektrik şebekesi analiz çalışmaları, amaçlar ve hedefler ile ilgili sunumlar yapıldı.

Sunumların tamamlanmasından sonra işbirliği protokolünün imzalanması anısına toplu fotoğraf çekimi ile etkinlik sona erdi.

(İHA)

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile ASELSAN arasında iş birliği protokolü imzalandı

Enerji Bakanlığı, Ekonomi, Enerji, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile ASELSAN arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika


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