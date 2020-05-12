KKTC Enerji Bakanı'ndan Rum Kesimi'ne D. Akdeniz göndermesi: Yedirmeyiz - Son Dakika
Son Dakika Dünya KKTC Enerji Bakanı'ndan Rum Kesimi'ne D. Akdeniz göndermesi: Yedirmeyiz - Son Dakika Dünya

KKTC Enerji Bakanı'ndan Rum Kesimi'ne D. Akdeniz göndermesi: Yedirmeyiz

6 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy Mısır, Yunanistan, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri(BAE) ve Rumların Doğu Akdeniz'le ilgili yaptığı ortak açıklamaya sert tepki verdi.

KKTC Enerji Bakanı'ndan Rum Kesimi'ne D. Akdeniz göndermesi: Yedirmeyiz, System.String[]

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy Mısır, Yunanistan, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri(BAE) ve Rumların Doğu Akdeniz'le ilgili yaptığı ortak açıklamaya sert tepki verdi.  Taçoy, "Soru nettir, Kıbrıs Rum yönetimi gerginlikten başka faydası olmayan devletleri bölgeye yığmaya çalışarak ne amaçlamaktadır? Doğu Akdeniz'de istediğiniz gibi cirit atamazsınız. Yedirmeyiz" dedi.

Mısır, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ortak bildirisine ilişkin bir açıklama da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Enerji Bakanı Hasan Taçoy'dan geldi. Demirören Haber Ajansı'na konuşan Taçoy, "Doğu Akdeniz'in bir barış bölgesi olmasından rahatsız olanlar yine iş başında. Her zaman hezeyan içerisinde olan Rum yönetiminin kuyruğuna; Mısır, Yunanistan, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri de takıldı. İlgili devletler, hadlerini aşarak Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin attığı adımları yok sayma çabası içerisine girdi" dedi.

'RUMLARI BİR KEZ DAHA UYARIYORUM: YEDİRMEYİZ

"Rumlar, Yunanistan'ın da yardımı ile bölgede gerginliği artırma peşindedir. Bunu da, yanlarına çekmeye çalıştıkları devletlerden net şekilde anlıyoruz" ifadelerini kullanan Bakan Taçoy, şöyle devam etti; "Bu devletler arasında yer alan Mısır, Fransa ve sonradan ortaya çıkan BAE'nin Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türk Halkı'nın ve Türkiye'nin haklarını görmezden gelerek hareket etmesi asla kabul edilmeyecektir. Soru nettir, Kıbrıs Rum yönetimi; gerginlikten başka faydası olmayan devletleri bölgeye yığmaya çalışarak ne amaçlamaktadır? Kıbrıs Rum yönetimi, sömürge zihniyeti ile hareket eden devletlerin yardımı ile bir yere varamayacağını anlamalıdır. Kıbrıs Rum yönetimi, Fransa gibi devletlerin savaş gemilerinde poz vererek, bölgede güçlü olduğunu sanıyorsa, büyük hata ile karşı karşıya kalacaktır."KKTC'li Bakan, sözlerini, "Rumları bir kez daha uyarıyoruz, hayal peşinde koşmayın. Yedirmeyiz. Doğu Akdeniz, sizin cirit atacağınız bir deniz değil. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Türkiye ile KKTC uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını Doğu Akdeniz'de yani Mavi Vatan'da korumaya kararlıdır. Bundan asla geri adım atılmayacaktır" sözleriyle tamamladı.


Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 01:17 Kaynak: DHA


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