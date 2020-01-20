KKTC Enerji Bakanı Taçoy: "Ada'da korsan bir devlet varsa, o da Rum liderliğidir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC Enerji Bakanı Taçoy: 'Ada'da korsan bir devlet varsa, o da Rum liderliğidir' - Son Dakika

KKTC Enerji Bakanı Taçoy: "Ada'da korsan bir devlet varsa, o da Rum liderliğidir"

6 saat önce

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini "korsanlık" olarak değerlendiren Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) tepki göstererek, "Ada'da korsan bir devlet varsa, o da Rum liderliğidir.

KKTC Enerji Bakanı Taçoy:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini "korsanlık" olarak değerlendiren Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) tepki göstererek, "Ada'da korsan bir devlet varsa, o da Rum liderliğidir." açıklamasında bulundu.

Bakan Taçoy, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, GKRY tarafından dün yapılan "Türkiye, Doğu Akdeniz'de korsan devlete dönüşüyor." açıklamasına tepki gösterdi.

Rum yönetiminin haddini bilmesi gerektiğini vurgulayan Taçoy, "Ada'da korsan bir devlet varsa, o da Rum liderliğidir. Kıbrıs Türk halkı, anavatan Türkiye ile yoluna devam edecektir. Haklarımızın gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

GKRY, Yavuz sondaj gemisinin yeni sondaj görevi için Lefkoşa-1 hattına intikal etmesinin ardından, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini kınayan bir açıklama yapmıştı.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 09:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Akşener anket sonuçlarını açıkladı: Vatandaşımızın yüzde 64'ü parlamenter sisteme dönmek istiyor
AB'den küstah sözler: Türkiye'ye yaptırım için isim listesi hazırlıyoruz Google'a erişim sorunu yaşayan Türkiye'ye birçok ülkeden siber saldırı yapıldı OYAK, Total ve Moil için Demirören Holding ile 450 milyon dolara anlaştı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 03:41:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KKTC Enerji Bakanı Taçoy: "Ada'da korsan bir devlet varsa, o da Rum liderliğidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]