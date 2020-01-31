KKTC Enerji Bakanı Taçoy: Bayrağımıza uzanan eli kırmasını iyi biliriz - Son Dakika
Son Dakika Dünya KKTC Enerji Bakanı Taçoy: Bayrağımıza uzanan eli kırmasını iyi biliriz - Son Dakika Dünya

KKTC Enerji Bakanı Taçoy: Bayrağımıza uzanan eli kırmasını iyi biliriz

6 saat önce

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türkiye bayrağı yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a sert tepki gösterdi.

KKTC Enerji Bakanı Taçoy: Bayrağımıza uzanan eli kırmasını iyi biliriz, System.String[]

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) Türkiye bayrağı yırtan ırkçı Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a sert tepki gösterdi.

Bakan Taçoy, yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'mizin bayrağını yırtan Avrupa Parlamentosu Yunan vekiline hatırlatırız ki; asil Türk milletiyiz. Türkiye'mizin bayrağının altında huzur içerisinde yaşayan bir milletin ferdi olarak, şunu net olarak ifade etmek isterim ki; paçoz vekil, haddini bilsin. Irkçılığa karşı olduğunu bildiğimiz Avrupa Parlamentosu'nun, bu paçoz vekille ilgili ivedi şekilde yaptırım kararı alması gerekmektedir. Bayrağımıza uzanan eli kırmasını iyi biliriz" ifadelerini kullandı.


Avrupa, Kıbrıs, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:56 Kaynak: DHA
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