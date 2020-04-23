KKTC Engelliler Dayanışma Derneğinden ramazan yardımı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Engelliler Dayanışma Derneği, ramazan dolayısıyla engelli ailelere gıda paketi ile hasta ve çocuk bezi dağıttı.

Dernek Başkanı Ömer Suay, ramazan boyunca toplamda 1250 haneye yardım yapacaklarını belirtti.

Özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) süreciyle hat safhaya çıkan mağduriyeti, paylaşma ayı olarak idrak ettikleri ramazanda minimum düzeye indirmeye çalıştıklarını belirten Suay, "KKTC'de ramazanın paylaşma duygusunu STK olarak hep birlikte yansıtmayı hedefliyoruz." dedi.

Suay, genel olarak dernek üyelerine yardım yaptıklarını ancak ihtiyacı olan diğer ailelere de ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

KKTC Engelliler Dayanışma Derneği, salgın başladığından bu yana ihtiyaç sahibi engelli ailelere yardım ediyor.