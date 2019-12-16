KKTC Geçitkale Havalimanı'na inen İHA'nın drone görüntüleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel KKTC Geçitkale Havalimanı'na inen İHA'nın drone görüntüleri - Son Dakika

KKTC Geçitkale Havalimanı'na inen İHA'nın drone görüntüleri

6 saat önce

Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda konuşlu insansız hava aracı (İHA), KKTC Geçitkale Havaalanı'na başarıyla indi.

Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda konuşlu insansız hava aracı (İHA), KKTC Geçitkale Havaalanı'na başarıyla indi.

KKTC Geçitkale Havalimanı'na inen İHA'nın drone görüntüleri

İnsansız Hava Aracı, Dalaman, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:06 Kaynak: AA
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