KKTC Geçitkale Havalimanı'na inen İHA'nın drone görüntüleri - Son Dakika

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KKTC Geçitkale Havalimanı'na inen İHA'nın drone görüntüleri
6 saat önce
Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda konuşlu insansız hava aracı (İHA), KKTC Geçitkale Havaalanı'na başarıyla indi.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:06 Kaynak: AA
Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda konuşlu insansız hava aracı (İHA), KKTC Geçitkale Havaalanı'na başarıyla indi.
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