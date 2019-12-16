Son Dakika › Güncel › KKTC Geçitkale Havalimanı'na inen İHA'nın drone görüntüleri (2) - Son Dakika
KKTC Geçitkale Havalimanı'na inen İHA'nın drone görüntüleri (2)
6 saat önce
Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda konuşlu insansız hava aracı (İHA), KKTC Geçitkale Havaalanı'na başarıyla indi.
Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:41 Kaynak: AA
Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'nda konuşlu insansız hava aracı (İHA), KKTC Geçitkale Havaalanı'na başarıyla indi.
Son Dakika Muğla'dan kalkan ilk İHA, KKTC'ye vardı Nepalli ev çalışanı "Şiddet görüyorum" diyerek şikayetçi oldu, işveren iddiaları yalanladı! Erdoğan'ın "Kapatırız" sözlerinin ardından İncirlik Hava Üssü'nde sessizlik hakim Danimarkalı PKK şüphelisi, sınırda yakalandı