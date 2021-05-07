GAZİMAĞUSA - KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında yemin töreni düzenlendi - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına (GKK) bağlı 44'ncü Dönem Yedek Subay ve Çavuş celbinin yemin töreni yapıldı.

Gazimağusa'da yer alan Gülseren Kışlası'nda düzenlenen törenle ant içme törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve bazı asker aileleri katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende, sancağın tanıtılmasının ardından 179 asker için ant içme töreni icra edildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm askerlerin ailelerinin törene katılamadığını belirterek ailelere böyle evlatlar yetiştirdikleri için teşekkür etti.

Tatar, "Değerli Mücahitler, siz, vatanımız ve bayrağımız için KKTC'de yaşamını onur bir şekilde sürdürmekte olan Kıbrıs Türk halkının güvenliği için bayrak ve silahlarımızın üzerine elinizi koyarak ant içtiniz, sizleri kutluyorum." dedi.

1974 sonrası oluşturulan GKK'nin, KKTC'nin teminatı ve güvenliğinin yegane güvencesi olduğunu belirten Tatar, GKK mensuplarını, bu şerefli kurumun birer üyeleri olarak yapacakları hizmetlerden dolayı kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, "27-29 Nisan'da Cenevre'de gerçekleştirilen gayriresmi Kıbrıs konferansında artık federal temelde anlaşmanın olamayacağını, egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devlet temelinde ancak bir anlaşmanın olabileceğini sizler adına, halkım adına oralarda haykırmış bulunmanın mutluluğu içerisindeyim. Bu kutsal görev sizlere başarılar dilerken burada edineceğiniz eğitim, arkadaşlıklar ve dostluklar, ömür boyu sizlerin gücü olacaktır, vatanımıza vereceğiniz hizmetlerin altyapısını oluşturacaktır." diye konuştu.

Tatar, ulusal çıkarların korunması, ana vatan Türkiye ile KKTC'nin daha da yücelmesi ve Mavi Vatan'da KKTC'nin güvenlik içerisinde yaşayabilmesi için sağlam, cesur ve altyapısıyla güçlü GKK'nin önemli bir kurum olduğunu ifade etti.