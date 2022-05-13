KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında yemin töreni düzenlendi - Son Dakika
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KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında yemin töreni düzenlendi

13.05.2022 14:07
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında yemin töreni düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına (GKK) bağlı 45/1'nci Dönem Asteğmen ve 45/2'nci Dönem Çavuş celbinin yemin töreni yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına (GKK) bağlı 45/1'nci Dönem Asteğmen ve 45/2'nci Dönem Çavuş celbinin yemin töreni yapıldı.

Gazimağusa'da yer alan Gülseren Kışlası'nda düzenlenen ant içme törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Taner Uysal ve bazı asker aileleri katıldı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan törende, sancağın tanıtılmasının ardından ant içme töreni icra edildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada, törene katılanları selamlayarak, ant için mücahitleri selamladı.

1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından kurulan GKK ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığının, Kıbrıs Türk halkının barış ve güvenliğini sağladığını vurgulayan Tatar, Mehmetçik ve Mücahitleri yetiştiren ailelere teşekkür etti.

Tatar, KKTC'de büyük bir mücadele yürüttüklerine ve buradaki barışın önemine dikkati çekerek, "GKK ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin Doğu Akdeniz'de şu anda yapmakta olduğu bütün çalışmaların ne kadar önemli olduğunu bir kez daha halkımızla paylaşmak istiyorum." dedi.

Barış, huzur ve istikrarın sağlanması için ana vatan Türkiye ile iş birliğinin önemine de değinen Tatar, "Kıbrıs'ta iki ayrı devlete dayalı olan siyasetimizin sürdürülmesinin ne kadar anlamlı olduğunu ifade etmek istiyorum. Kıbrıs'ta federal anlayışa dayalı bir çözüm, bu ülkeden Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzaklaştırılması, Türkiye'nin garantörlüğünün bitirilmesi ve bizleri bir tehlikeye sürükleyecek bir anlayışın ürünüdür." diye konuştu.

Tatar, Türkiye'nin garantörlüğü, Türk askerinin buradaki varlığı ve GKK ile iş birliğinin önemini vurguladı.

Tümgeneral Topaloğlu da KKTC'nin varlığını ve bütünlüğünü devam ettirmesi, Kıbrıs Türk halkının huzur ve güven içerisinde bağımsız ve egemen olarak yaşayabilmesi için vatan savunmasına katılan Mücahitlerin ant içtiklerini ve GKK saflarına katıldıklarını söyledi.

Halk oyunlarının sergilendiği tören, askeri kıtaların geçit töreni ile son buldu.

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında yemin töreni düzenlendi
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında yemin töreni düzenlendi
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında yemin töreni düzenlendi
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında yemin töreni düzenlendi
KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında yemin töreni düzenlendi

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Kıbrıs, Çavuş, Tatar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığında yemin töreni düzenlendi - Son Dakika


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