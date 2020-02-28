KKTC: Hainler hüsrana uğrayacaktır - Son Dakika
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KKTC: Hainler hüsrana uğrayacaktır

15 dakika önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Suriye'nin İdlib kentinde, Türk askerine rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısı sonucu şehit olan 29 asker için taziye mesajı yayımladı.

KKTC: Hainler hüsrana uğrayacaktır, System.String[]

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Suriye'nin İdlib kentinde, Türk askerine rejim kuvvetleri tarafından yapılan hava saldırısı sonucu şehit olan 29 asker için taziye mesajı yayımladı.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Suriye'nin İdlib kentinde, Türk askerine rejim kuvvetleri tarafından yapılan, 29 askerin şehit olduğu, 36 askerin de yaralandığı hava saldırısında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı. Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Terörü durdurmak, Türkiye'ye yönelik tehditlere son vermek üzere İdlip'de bulunan Türk askerine yapılan hain saldırı sonucu Mehmetçiklerimizin şehit düşmesini, çok sayıda kardeşimizin yaralanmasını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Kim hangi hainliği yaparsa yapsın, Türk milletini güvenliğinden, egemenliğinden mahrum bırakamayacak, eninde sonunda hüsrana uğrayacaktır. Şahsım ve hükümetim adına Türkiyemizin acısını yürekten paylaşır, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim."

ÖZERSAY: TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da yaptığı açıklamada, "İçimiz acıyor, Türk halkının başı sağ olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, Türkiye'nin ve Türk halkının yanındayız" dedi.

ATAKAN: DUALARIMIZ TÜRK ASKERİYLE

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise açıklamasında, "İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, "İdlib'den gelen haberler çok üzücü. Uzun bir gece olacak. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Dualarımız Türk askeriyle" dedi.


Kıbrıs, İdlib, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:26 Kaynak: DHA
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