KKTC halkı erken genel seçim için sandığa gidiyor - Son Dakika

MUHAMMET İKBAL ARSLAN/MEHMET ŞAH YILMAZ - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde halk, yarın yapılacak "Milletvekilliği Erken Genel Seçimi" için sandık başına gidiyor.

Son milletvekilliği seçiminin 7 Ocak 2018'de yapıldığı KKTC'de, halk 4 yılın ardından yapılacak erken seçim için oy kullanacak.

Seçimler, Kıbrıs Türklerinin 1974 sonrasında 15'inci, 1983'te KKTC'nin kurulmasının ardından ise ara seçimler dahil 12. milletvekilliği seçimi olacak.

Siyasi partiler ve bağımsız adaylar için 28 Aralık 2021'de başlayan seçim propaganda süreci, bu akşam 18.00'de sona erecek.

Ülke genelinde oy kullanma işlemi, saat 08.00'de başlayacak ve 18.00'de sona erecek.

Yarın saat 19.00'a kadar radyo, televizyon, gazete ve diğer tüm yayın organları tarafından, seçim ve sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılması yasak olacak.

Sandıklarda oylar, "mühür", "mühür ve tercih" ile "karma oy" şeklinde kullanılabilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimde kurulacak 763 sandıkta toplamda 203 bin 792 kayıtlı seçmenin oy kullanabileceğini açıkladı. Sandıklarda 2 bin 289 kişi görev yapacak.

Seçimde yüzde 5 barajını geçen siyasi partiler, 50 sandalyelik Cumhuriyet Meclisi'ne girmeye hak kazanacak.

YSK ile ilçe seçim kurullarında görev yapacaklar, sandık kurulu üyeleri, siyasi partilerin görevlendirdiği temsilciler ve polislerle birlikte seçimde toplamda 6 bin kişi görev alacak.

Resmi olmayan seçim sonuçlarının yarın gece, resmi sonuçların ise en erken oy kullanma işleminin bitmesinden 24 saat sonra YSK tarafından açıklanması bekleniyor.

Oy kullanma işlemleri sırasında Kovid-19 salgını kuralları uygulanacak. Seçmenlerin oy kullanılacak alana maskesiz girişi yasak olacak, vatandaşlara seçim kabinine gitmeden önce eldiven verilecek. Oy kullanacak kişilerden test ve aşı durumlarını elektronik ortamda sorgulayan "Adapass" ile Kovid-19 testi istenmeyecek.

Cumhuriyet Meclisindeki 50 koltuk için 8 siyasi parti ve 3'ü bağımsız 403 milletvekili adayı yarışacak

8 siyasi parti toplamda 400 aday belirleyerek YSK'ye başvururken, 3 bağımsız aday da Cumhuriyet Meclisindeki 50 koltuk için seçimde yarışacak. 403 milletvekili adayından 131'i kadın ve en genç adaylar ise 1996 doğumlu.

Seçime katılacak siyasi partiler arasında Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) yer alıyor.

Propaganda süreci salgın gölgesinde geçti

Son dönemde Omicron varyantının da etkisiyle, Kovid-19 vakalarında artışın yaşandığı KKTC'de, halk sağlığını korumak adına propaganda sürecinde de bir dizi kısıtlama yer aldı.

YSK, salgın nedeniyle Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarını da dikkate alarak seçim takvimi süresince bazı önlemler uygulanmasına yönelik kararlar aldı.

Kapalı alandaki propagandalara sadece aşılı ve 14 günlük antijen/PCR testini yaptıranlar girebildi, aşısızlar ise kapalı yerlere alınmadı.

Açık yerlerdeki propaganda veya mitingler ise 150 kişiyi aşmayacak şekilde yapılabildi.

"Ekonomi" partilerin söylemlerinde ön plana çıktı

KKTC'deki siyasi partiler, seçim süreci boyunca halktan destek almak için görüş ve vizyonlarını paylaştı.

"Ekonomi" başlığı, partilerin manifestolarında ve sloganlarında en çok öne çıkan konu oldu. Salgın süreci nedeniyle sağlık ve bu konuda yapılması planlanan yatırımlar da adayların gündemindeki en üst sıralarda yer aldı.

Kıbrıs konusu, sosyal ve kültürel konular ile spor da siyasi partilerin diğer gündem maddeleri arasındaydı.

Propaganda sürecinde, UBP "İktidar Bizim İşimiz", "Bizimle Yürü, İstikrarla Büyü", CTP "Kıbrıs için CTP Geliyor", "Yaptık, Yine Yaparız" ve HP ise "Biz Halk İçin Varız", "Halkın Partisi Çalışacak, Halk Kazanacak", "Bu Memleket Sahipsiz Değil" sloganlarını kullandı.

DP "Gelenekten Geleceğe", TDP, "Şimdi TDP Zamanı", "Şimdi Sosyal Devlet Zamanı", YDP "Güç Sende", "YDP ile İstikrarlı Günlere", TKP-YG "Kuklaları Atalım, Ekmeğimizi Kurtaralım" ve BY ise "Emekçinin Partisi Var" sloganıyla seçmen karşısına çıktı.