KKTC halkı, Türkiye'den aktarılacak kaynağın ekonomiyi canlandıracağına inanıyor - Son Dakika

KKTC halkı, Türkiye'den aktarılacak kaynağın ekonomiyi canlandıracağına inanıyor

24.12.2020 15:59

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatandaşlar, Türkiye'den KKTC'ye aktarılacak 800 milyon liralık kaynağın ülke ekonomisine canlılık getireceğine inanıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) vatandaşlar, Türkiye'den KKTC'ye aktarılacak 800 milyon liralık kaynağın ülke ekonomisine canlılık getireceğine inanıyor.

AA muhabiri, KKTC Başbakanı Ersan Saner'in dünkü Türkiye ziyareti sırasında açıklanan ve Türkiye'den KKTC'ye aktarılacak 800 milyon liralık kaynakla ilgili vatandaşların görüşünü aldı.

Esnaf Cafer Yücelgazi, Kıbrıs Rum kesimiyle virüs nedeniyle kapıların kapalı olmasından dolayı bu kaynağın iç ekonomiye büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Bu kaynakla memur ve emeklilere 13. maaşın da ödeneceğini kaydeden Yücelgazi, büyük desteklerinden dolayı Türkiye'ye minnettar olduklarını ifade etti.

Memur Ayşe Özerdemirağ, Türkiye'nin her zamanki gibi bu sıkıntılı dönemde de yanlarında olduğunu ifade etti.

Özerdemirağ, "KKTC'ye gelen kaynakla 13. maaşlar ve diğer ödemeler yapılacak, bunun elbette faydası olacaktır çünkü bu sistem zincirleme sistemdir. Memur ve emekli 13. maaşını alır, çarşıda ve pazarda harcar, bu para direkt olarak ekonominin içerisine girer. Dolayısıyla herkesin fayda göreceği bir kaynak olacak." diye konuştu.

Emekli Ayten Gazi, Kıbrıs'ın hem kendileri hem de Türkiye için çok önemli bir yer olduğunu vurgulayarak burayı ayakta tutmak için çok büyük mücadeleler verdiklerini ve Türkiye'nin arkalarında olmasının en büyük şansları olduğunu söyledi.

Gazi, "Türkiye'den gelen kaynağın ve 13. maaşların ekonomiye çok büyük bir katkısı olacak. Pandemiden dolayı bazı sıkıntılar vardı. Biz de belli harcamalar yapacağız, hem esnaf hem de işçiler bundan faydalanacak." dedi.

Memur Kemal Baysaloğlu, Türkiye'deki yetkililere teşekkür ederek her zaman Kıbrıs Türk halkının yanındaki yer aldıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Baysaloğlu, "Piyasa pandemiden dolayı bayağı durgundu. Bizim de memur olarak giderlerimiz, taksitlerimiz ve ötelediğimiz borçlarımız var. Bu 13. maaş bizim için çok önemliydi. Sadece bizim için de değil, esnaf için de çok önemliydi ve pandemi sürecinde de dört gözle bugünü bekliyorlardı. Zaten biz bu maaşı alıp televizyon tamirine, arabanın parçasını değiştirmeye, berbere ve bunun gibi yerlere vereceğiz." şeklinde konuştu.

Ekonomik kriz döneminde bu paranın piyasaya akmasının herkesi mutlu edeceğine inandığını kaydeden Baysaloğlu, Türkiye'ye şükranlarını iletti.

Esnaf İmren Özerlat, Türkiye'den gelen kaynağın iyi bir gelişme olduğunu vurgulayarak "Memur rahatlayacak, bu esnafa da yarayacak. Zaten pandemiden dolayı herkes büyük bir sıkıntı içinde. Ümit ederim aileler rahatlar ve bu piyasaya da yansır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye de verdiği destekten dolayı teşekkür eden Özerlat, önemli olanın Türkiye'den aktarılan kaynakların iyi değerlendirmesi ve yatırımlara da yönlendirilmesi olduğunun altını çizdi.

Müjde Ankara'dan verildi

KKTC'de yeni kurulan Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Demokrat Parti (DP)-Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümetinin Başbakanı Saner, ilk ziyaretini dün Ankara'ya yapmıştı.

Saner, Ankara'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yardımcısı Fuat Oktay ile görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ile Başbakan Saner'in görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın açıklamasında, KKTC'ye aktarılacak kaynakla ilgili müjde verilmişti.

Oktay, "KKTC'de kamu çalışanlarında maaş ilgili bir müjde bekleniyor. Sayın Başbakan ve heyetiyle birlikte bunları da görüştük tabii. Biz bu müjdeyi buradan paylaşmış olalım, herhangi bir sıkıntının olmayacağıyla alakalı. 800 milyon liralık nakdi aktarıyor olacağız." demişti.

Saner de "Bugünden itibaren de maaşlar başta olmak üzere 800 milyon liralık bir kaynağın ülkemize aktarılacak olması ve Kovid-19 gibi bir mücadeleden geçerken tüm dünyanın ekonomisi daralırken tüm dünyada ölüm oranları ciddi şekilde artarken KKTC olarak bunu gururla söylemek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Yaklaşık 42 bin 500 kişi 13. maaşı alacak

KKTC Maliye Bakanlığından alınan bilgiye göre, ülkede kamudaki memur, emekli ve işçi olmak üzere yaklaşık 42 bin 500 kişi 13. maaşı alacak.

13. maaşların ödemesinin en kısa sürede yapılması planlanıyor.

KKTC halkı, Türkiye'den aktarılacak kaynağın ekonomiyi canlandıracağına inanıyor
KKTC halkı, Türkiye'den aktarılacak kaynağın ekonomiyi canlandıracağına inanıyor
KKTC halkı, Türkiye'den aktarılacak kaynağın ekonomiyi canlandıracağına inanıyor
KKTC halkı, Türkiye'den aktarılacak kaynağın ekonomiyi canlandıracağına inanıyor

Türkiye, Kıbrıs, Esnaf, Memur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KKTC halkı, Türkiye'den aktarılacak kaynağın ekonomiyi canlandıracağına inanıyor - Son Dakika


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